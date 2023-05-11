Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад»

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поддержал политику президента России Владимира Путина.

– Ваше отношение к Путину менялось за годы?

– Нет. В 2002‑м он приезжал к нам в расположение сборной – перед поездкой на ЧМ‑2002 в Японию и Корею. Мы пообещали, что у нас все получится. Но немного не заладилось.

Мне до этого приходилось и с другим президентом общаться – с Борисом Николаевичем [Ельциным]. Ну так Владимир Владимирович внушил больше доверия.

– Как нынешнее отношение к Путину можно описать?

– На данный момент – полное доверие. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить.

И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться. Помню слова, которые он говорил на всех мюнхенских конференциях, еще где‑то. Когда он предупреждал. Путин не прогибался под этих *** (гомосексуалистов) всех, под этот Запад. Ведь действительно, что там творится!

Взять Норвегию – страна викингов. Там семилетний ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола.

– Есть ощущение, что это фэйк.

– Я читал об этом где‑то. Надо проверить. Но во всяком случае если они хотят педофилию приравнять к небольшому отклонению, у нас с ними не может быть ничего общего.