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    • Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад»

    Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад»

    Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поддержал политику президента России Владимира Путина.

    – Ваше отношение к Путину менялось за годы?

    – Нет. В 2002‑м он приезжал к нам в расположение сборной – перед поездкой на ЧМ‑2002 в Японию и Корею. Мы пообещали, что у нас все получится. Но немного не заладилось.

    Мне до этого приходилось и с другим президентом общаться – с Борисом Николаевичем [Ельциным]. Ну так Владимир Владимирович внушил больше доверия.

    – Как нынешнее отношение к Путину можно описать?

    – На данный момент – полное доверие. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить.

    И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться. Помню слова, которые он говорил на всех мюнхенских конференциях, еще где‑то. Когда он предупреждал. Путин не прогибался под этих *** (гомосексуалистов) всех, под этот Запад. Ведь действительно, что там творится!

    Взять Норвегию – страна викингов. Там семилетний ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола.

    – Есть ощущение, что это фэйк.

    – Я читал об этом где‑то. Надо проверить. Но во всяком случае если они хотят педофилию приравнять к небольшому отклонению, у нас с ними не может быть ничего общего.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2023 15:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1074

      Сержтир 8 часов назад

      Что он несёт, миллион часовых поясов, великий политик, не прогибается под ЛГБТ, в открытую да, а в закрытую полностью прогнулся всё что они творят по всему миру включая коронобесия цифровую денежную единицу всё повторяет,а уж экономикой как он управляет так ему равных нет во всём мире, люди нищают с каждым днём всё больше и больше и просвета никакого нет, а значит и будущего для народа. Соломатин явно на другой планете живёт.если он такой бред несёт.

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      Рейтинг: +6149

      AtticusFinch 10 часов назад

      Кто о чем , а вшивый о бане))) и сюда голубых приписали ....в депутаты что ли собрался очередной " не прогнувшийся под " ?)))

      0
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      Рейтинг: +1518

      balam 10 часов назад

      миллион часовых поясов? ссылку скинь,утырок

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      Рейтинг: +6453

      Давид59 11 часов назад

      Диванный патриот. Иди поддерживай на фронт.

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      Рейтинг: +419

      Romeo 123 11 часов назад

      Видимо в политику захотел вот и лижет

      1
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      Рейтинг: +3535

      FRZZ 12 часов назад

      Где откопали этого идиота? Где в России город с постоянным летом?

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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 12 часов назад

      У мясных есть, это ЛГБТ проэкт.
      :)))

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      Рейтинг: +1642

      IVANRUS777 12 часов назад

      Рассуждает о стране, которая за 20 лет его правления и космических цен на энергоресурсы, может предложить гордиться только победами наших дедов. Всё эти годы полнейшей деградации, которую выдают за некую "стабильность". Разворовано всё просто, а люди обычные живут в нищете, пенсионеры роются по помойкам и продают всё что можно вынести из дома разложив на газетёнке перед пятёрочкой, чтобы не сдохнуть с голоду и купить хоть какие нибудь лекарства. А Соломатин геев европейских всё боится. Главные п.и.д.о.р.а.с.ы это те, кто довёл нашу страну до нынешнего состояния.

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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > IVANRUS777 12 часов назад

      Не знаю из какой ты помойки вылез, в Питере бабушки ничего не продают.

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      Рейтинг: +1518

      balam > Питерский князь 10 часов назад

      питерские бабушки все в политике.

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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > balam 10 часов назад

      Питерские бабушки это Матвиенко, с этим соглашусь.
      Мурино, Парнас, ЗСД, не видел эту бабушку у пятерочки.
      Бабушка в день, минимум 1 миллиард лупит, и это только одна сотая ее шкурников! Если Беглов ее *****, остается догадываться где она свою руку золотит.

      0
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      Рейтинг: +1499

      elessar arnor 12 часов назад

      проверь, у тебя в стране стабильно батюшки тешатся малолетками, да с такими традиционными ценностями рождаемость катастрофическая

      комбинация безграмотности и ваты

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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > elessar arnor 12 часов назад

      Мозги пудри в другом месте грязь. Детей прут католики в Ватикане!

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      Рейтинг: +1499

      elessar arnor > Питерский князь 11 часов назад

      батюшки добрались и до тебя, не стоит покрывать их

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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > elessar arnor 10 часов назад

      Пипец, кто тебе 4 плюса поставил?
      Жертвы батюшек?
      :)))

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      Рейтинг: +14634

      Алексей З 12 часов назад

      Этот дегенерат только на " голубизне" заточен ?

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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь > Алексей З 12 часов назад

      Твоя папа тебя этому научила?

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