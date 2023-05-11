Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад»

Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад»

11 мая 2023, 15:56
13

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поддержал политику президента России Владимира Путина.

– Ваше отношение к Путину менялось за годы?

– Нет. В 2002‑м он приезжал к нам в расположение сборной – перед поездкой на ЧМ‑2002 в Японию и Корею. Мы пообещали, что у нас все получится. Но немного не заладилось.

Мне до этого приходилось и с другим президентом общаться – с Борисом Николаевичем [Ельциным]. Ну так Владимир Владимирович внушил больше доверия.

– Как нынешнее отношение к Путину можно описать?

– На данный момент – полное доверие. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить.

И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться. Помню слова, которые он говорил на всех мюнхенских конференциях, еще где‑то. Когда он предупреждал. Путин не прогибался под этих *** (гомосексуалистов) всех, под этот Запад. Ведь действительно, что там творится!

Взять Норвегию – страна викингов. Там семилетний ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола.

– Есть ощущение, что это фэйк.

– Я читал об этом где‑то. Надо проверить. Но во всяком случае если они хотят педофилию приравнять к небольшому отклонению, у нас с ними не может быть ничего общего.

Еще по теме:
Путин присвоил Черданцеву почетное звание 15
Путин открыл стадион «Торпедо» 18
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Соломатин Андрей Путин Владимир
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IVANRUS777
1683812725
Рассуждает о стране, которая за 20 лет его правления и космических цен на энергоресурсы, может предложить гордиться только победами наших дедов. Всё эти годы полнейшей деградации, которую выдают за некую "стабильность". Разворовано всё просто, а люди обычные живут в нищете, пенсионеры роются по помойкам и продают всё что можно вынести из дома разложив на газетёнке перед пятёрочкой, чтобы не сдохнуть с голоду и купить хоть какие нибудь лекарства. А Соломатин геев европейских всё боится. Главные п.и.д.о.р.а.с.ы это те, кто довёл нашу страну до нынешнего состояния.
Ответить
Romeo 123
1683816627
Видимо в политику захотел вот и лижет
Ответить
Давид59
1683816728
Диванный патриот. Иди поддерживай на фронт.
Ответить
balam
1683819475
миллион часовых поясов? ссылку скинь,утырок
Ответить
ArReal
1683819875
Кто о чем , а вшивый о бане))) и сюда голубых приписали ....в депутаты что ли собрался очередной " не прогнувшийся под " ?)))
Ответить
Сержтир
1683826457
Что он несёт, миллион часовых поясов, великий политик, не прогибается под ЛГБТ, в открытую да, а в закрытую полностью прогнулся всё что они творят по всему миру включая коронобесия цифровую денежную единицу всё повторяет,а уж экономикой как он управляет так ему равных нет во всём мире, люди нищают с каждым днём всё больше и больше и просвета никакого нет, а значит и будущего для народа. Соломатин явно на другой планете живёт.если он такой бред несёт.
Ответить
SLADE2019
1683871761
А нельзя про политику спросить у более известных футболистов, хотя это тоже не будет авторитетное мнение. А уж от какого то Соломатина суждения о политике или о политиках читать просто неинтересно.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по моменту из матча с ЦСКА
20:55
2
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
1
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
1
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
10
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Все новости
Все новости
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
10
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
8
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
15
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+