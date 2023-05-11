Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад»

Что он несёт, миллион часовых поясов, великий политик, не прогибается под ЛГБТ, в открытую да, а в закрытую полностью прогнулся всё что они творят по всему миру включая коронобесия цифровую денежную единицу всё повторяет,а уж экономикой как он управляет так ему равных нет во всём мире, люди нищают с каждым днём всё больше и больше и просвета никакого нет, а значит и будущего для народа. Соломатин явно на другой планете живёт.если он такой бред несёт.
Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поддержал политику президента России Владимира Путина.
– Ваше отношение к Путину менялось за годы?
– Нет. В 2002‑м он приезжал к нам в расположение сборной – перед поездкой на ЧМ‑2002 в Японию и Корею. Мы пообещали, что у нас все получится. Но немного не заладилось.
Мне до этого приходилось и с другим президентом общаться – с Борисом Николаевичем [Ельциным]. Ну так Владимир Владимирович внушил больше доверия.
– Как нынешнее отношение к Путину можно описать?
– На данный момент – полное доверие. Человек управляет страной, в которой миллион часовых поясов, где есть города с минус 50, а есть с постоянным летом. Страной, где нужно постоянно что‑то делать, чтобы, грубо говоря, ни сантиметр земли не упустить.
И те решения, которые он принял в начале СВО, их же тоже нужно принять. Не побояться. Помню слова, которые он говорил на всех мюнхенских конференциях, еще где‑то. Когда он предупреждал. Путин не прогибался под этих *** (гомосексуалистов) всех, под этот Запад. Ведь действительно, что там творится!
Взять Норвегию – страна викингов. Там семилетний ребенок может самостоятельно принимать решения о смене пола.
– Есть ощущение, что это фэйк.
– Я читал об этом где‑то. Надо проверить. Но во всяком случае если они хотят педофилию приравнять к небольшому отклонению, у нас с ними не может быть ничего общего.