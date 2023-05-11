Баринов женился на 26-летней уроженке Донецка

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов женился на своей девушке Кристине Семенковой. Ей 26 лет (как и футболисту), она родилась в Донецке.
Пара расписалась между 26-м и 27-м турами РПЛ.
«Поздравляем молодожeнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», – написала в телеграме сборная России.
- Баринов зимой мог перейти в «Бешикташ».
- Игрок – воспитанник «Локомотива».
- Он участник Евро-2020.
Фото: телеграм-канал сборной России, социальные сети Кристины Семенковой
Источник: «Бомбардир»