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    Баринов женился на 26-летней уроженке Донецка

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов женился на своей девушке Кристине Семенковой. Ей 26 лет (как и футболисту), она родилась в Донецке.

    Пара расписалась между 26-м и 27-м турами РПЛ.

    «Поздравляем молодожeнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», – написала в телеграме сборная России.

    • Баринов зимой мог перейти в «Бешикташ».
    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Он участник Евро-2020.

    Фото: телеграм-канал сборной России, социальные сети Кристины Семенковой

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2023 13:40
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      mama1991 7 часов назад

      моя бывшая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1215

      Серёга Краснодарский 10 часов назад

      Поздравления молодым

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 11 часов назад

      Хочется плюнуть ей в люцо и размазать.
      :)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1777

      Fialet > Fialet 9 часов назад

      Не только. У меня при виде таких губищ возникает желание уэбадь по ним лопатой, плашмя, чтоб брызги полетели.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18743

      ilichkadr 12 часов назад

      Наши миллионеры как будто специально выбирают с огромными губищами, чтобы деваха не только отсасывала то, что полагается по умолчанию, но и бабло изо всех щелей и заначек.

      7
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      Рейтинг: +7068

      Красногорск_Фан 13 часов назад

      Попал парень ((

      1
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      Рейтинг: +1043

      Krics 13 часов назад

      Плакали денюшки,ихмо.

      1
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      Рейтинг: +21347

      derrik2000 14 часов назад

      СБУшную шпиёнку пригрел, значица???
      ФСБ не спать!

      0
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      Рейтинг: +1777

      Fialet 15 часов назад

      Уйопище с утиными губищами.
      На четвёртой фотке снизу маловато трусы натянула, надо было до подмышек.

      7
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      Рейтинг: +279

      RedMaksim97 > Fialet 15 часов назад

      У тебя, у мясного ещё хуже

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      Рейтинг: +1777

      Fialet > RedMaksim97 9 часов назад

      Сам ты мясной.

      0
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