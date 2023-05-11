Баринов женился на 26-летней уроженке Донецка

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов женился на своей девушке Кристине Семенковой. Ей 26 лет (как и футболисту), она родилась в Донецке.

Пара расписалась между 26-м и 27-м турами РПЛ.

«Поздравляем молодожeнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», – написала в телеграме сборная России.

Баринов зимой мог перейти в «Бешикташ».

Игрок – воспитанник «Локомотива».

Он участник Евро-2020.

Фото: телеграм-канал сборной России, социальные сети Кристины Семенковой