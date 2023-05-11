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Баринов женился на 26-летней уроженке Донецка

11 мая 2023, 13:40
8

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов женился на своей девушке Кристине Семенковой. Ей 26 лет (как и футболисту), она родилась в Донецке.

Пара расписалась между 26-м и 27-м турами РПЛ.

«Поздравляем молодожeнов Диму и Кристину и желаем паре счастливых совместных лет, любви и доверия», – написала в телеграме сборная России.

  • Баринов зимой мог перейти в «Бешикташ».
  • Игрок – воспитанник «Локомотива».
  • Он участник Евро-2020.

Фото: телеграм-канал сборной России, социальные сети Кристины Семенковой

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (8)
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Fialet
1683802126
Уйопище с утиными губищами. На четвёртой фотке снизу маловато трусы натянула, надо было до подмышек.
Ответить
derrik2000
1683805128
СБУшную шпиёнку пригрел, значица??? ФСБ не спать!
Ответить
Krics
1683807015
Плакали денюшки,ихмо.
Ответить
Красногорск_Фан
1683807861
Попал парень ((
Ответить
ilichkadr
1683813067
Наши миллионеры как будто специально выбирают с огромными губищами, чтобы деваха не только отсасывала то, что полагается по умолчанию, но и бабло изо всех щелей и заначек.
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Серёга Краснодарский
1683818375
Поздравления молодым
Ответить
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