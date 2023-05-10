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    • «Милан» – «Интер»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги чемпионов

    «Милан» – «Интер»: стартовые составы на 1/2 финала Лиги чемпионов

    «Милан» и «Интер» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

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    Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Беннасер, Диас, Жиру.

    Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

    Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 41 (4,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 21

    «Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».

    Коэффициенты:

    • Победа «Милана» – 3.10
    • Ничья – 3.16
    • Победа «Интера» – 2.43

    Прогноз на матч: обе забьют – нет

    Где смотреть матч Милан – Интер

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    Источник: УЕФА

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