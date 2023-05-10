«Милан» и «Интер» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в среду, 10 мая. Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Беннасер, Диас, Жиру.

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 41 (4,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 21

«Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».

Коэффициенты:

Победа «Милана» – 3.10

Ничья – 3.16

Победа «Интера» – 2.43

Прогноз на матч: обе забьют – нет

Где смотреть матч Милан – Интер