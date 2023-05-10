«Милан» и «Интер» назвали стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в среду, 10 мая. Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Беннасер, Диас, Жиру.
Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 41 (4,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 21
«Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».
Коэффициенты:
- Победа «Милана» – 3.10
- Ничья – 3.16
- Победа «Интера» – 2.43
Прогноз на матч: обе забьют – нет
Источник: УЕФА