«Милан» и «Интер» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».
- Матч состоится в среду, 10 мая.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:00 мск.
«Интер» – фаворит гостевого матча, коэффициент на их победу составляет 2,50. На выигрыш «Милана» можно поставить за 3,10. На ничью дают 3,30.
Источник: «Бомбардир»