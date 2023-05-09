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    • Где смотреть матч «Милан» – «Интер»: полуфинал Лиги чемпионов, 10 мая 2023

    Где смотреть матч «Милан» – «Интер»: полуфинал Лиги чемпионов, 10 мая 2023

    «Милан» и «Интер» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

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    «Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».

    • Матч состоится в среду, 10 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Интер» – фаворит гостевого матча, коэффициент на их победу составляет 2,50. На выигрыш «Милана» можно поставить за 3,10. На ничью дают 3,30.

    Прогноз на матч Милан – Интер

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 06:05
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