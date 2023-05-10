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  • Где смотреть матч «Милан» – «Интер»: полуфинал Лиги чемпионов

Где смотреть матч «Милан» – «Интер»: полуфинал Лиги чемпионов

10 мая 2023, 19:00

«Милан» и «Интер» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».

  • Матч состоится в среду, 10 мая.
  • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
  • Игру также будет транслировать «Фонбет».
  • Начало – в 22:00 мск.

«Интер» – фаворит гостевого матча, коэффициент на их победу составляет 2,50. На выигрыш «Милана» можно поставить за 3,10. На ничью дают 3,30.

Прогноз на матч Милан – Интер

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Трансляции Интер Милан
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