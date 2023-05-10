«Милан» и «Интер» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Милан: Майк Меньян – Фикайо Томори, Симон Кьяер, Маттео Габбиа – Давиде Калабрия, Браим Диас, Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес – Оливье Жиру, Дивок Ориги.
- Интер: Андре Онана – Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Дензел Дюмфрис – Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес.
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 41 (4,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 21
«Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».
Коэффициенты:
- Победа «Милана» – 3.10
- Ничья – 3.16
- Победа «Интера» – 2.43
Прогноз на матч: обе забьют – нет
Источник: «Бомбардир»