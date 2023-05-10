«Милан» и «Интер» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 41 (4,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 21

«Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».

Коэффициенты:

Победа «Милана» – 3.10

Ничья – 3.16

Победа «Интера» – 2.43

Прогноз на матч: обе забьют – нет

Где смотреть матч Милан – Интер