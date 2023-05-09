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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Милан» – «Интер»: 1/2 финала Лиги чемпионов, 10 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Милан» – «Интер»: 1/2 финала Лиги чемпионов, 10 мая 2023

    «Милан» и «Интер» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 41 (4,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 21

    «Милан» в плей-офф прошел «Тоттенхэм» и «Наполи». «Интер» обыграл «Порту» и «Бенфику».

    Коэффициенты:

    • Победа «Милана» – 3.10
    • Ничья – 3.16
    • Победа «Интера» – 2.43

    Прогноз на матч: обе забьют – нет

    Где смотреть матч Милан – Интер

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 06:25
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