Галактионов отреагировал на публичное недовольство Игнатьева игровым временем

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал недовольство нападающего Ивана Игнатьева своим игровым временем.
– В зимней интервью вы выражали надежду, что Игнатьев сделает шаг вперед. Но сейчас он практически не появляется в основе и в открытую высказывает недовольство игровым временем. Готовы отпустить его летом?
– Все подписания или не подписания игроков будут по окончании сезона. А то, что игрок говорит о том, что недоволен… Ну а что он должен сказать, что доволен?
Он трудится, работает, профессионально относится к делу. К нему нет вопросов, а кто выходит в старте решает тренерский штаб.
- 24-летний форвард присоединился к «Локо» в июле.
- В этом сезоне РПЛ он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
- Рыночная стоимость Игнатьева – 1,5 миллиона евро.
Источник: Sport24