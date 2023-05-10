Галактионов отреагировал на публичное недовольство Игнатьева игровым временем

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал недовольство нападающего Ивана Игнатьева своим игровым временем.

– В зимней интервью вы выражали надежду, что Игнатьев сделает шаг вперед. Но сейчас он практически не появляется в основе и в открытую высказывает недовольство игровым временем. Готовы отпустить его летом?

– Все подписания или не подписания игроков будут по окончании сезона. А то, что игрок говорит о том, что недоволен… Ну а что он должен сказать, что доволен?

Он трудится, работает, профессионально относится к делу. К нему нет вопросов, а кто выходит в старте решает тренерский штаб.