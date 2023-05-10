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    • Галактионов отреагировал на публичное недовольство Игнатьева игровым временем

    Галактионов отреагировал на публичное недовольство Игнатьева игровым временем

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал недовольство нападающего Ивана Игнатьева своим игровым временем.

    – В зимней интервью вы выражали надежду, что Игнатьев сделает шаг вперед. Но сейчас он практически не появляется в основе и в открытую высказывает недовольство игровым временем. Готовы отпустить его летом?

    – Все подписания или не подписания игроков будут по окончании сезона. А то, что игрок говорит о том, что недоволен… Ну а что он должен сказать, что доволен?

    Он трудится, работает, профессионально относится к делу. К нему нет вопросов, а кто выходит в старте решает тренерский штаб.

    • 24-летний форвард присоединился к «Локо» в июле.
    • В этом сезоне РПЛ он забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
    • Рыночная стоимость Игнатьева – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1279

      Таврида 5 часов назад

      Зачем Игнатьев Локомотиву? Скандалист, посредственный нападающий, только одну игру с Оренбургом отыграл нормально, а так - полный мрак.

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