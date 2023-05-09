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    В «Локомотиве» сообщили о серьезной травме Магкеева

    Стал известен диагноз защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который получил травму в матче против «Сочи» (3:0).

    «После углублeнного медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

    В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», – сообщает пресс-служба «Локомотива».

    • Магкеев покинул поле на 31-й минуте.
    • Он во второй раз за карьеру порвал крестообразную связку.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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