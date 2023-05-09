В «Локомотиве» сообщили о серьезной травме Магкеева

Стал известен диагноз защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который получил травму в матче против «Сочи» (3:0).

«После углублeнного медицинского обследования и МРТ у Магкеева был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации футболиста», – сообщает пресс-служба «Локомотива».