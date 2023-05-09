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    • Кучаев ответил Дзюбе, который заявил, что депрессии не существует

    Кучаев ответил Дзюбе, который заявил, что депрессии не существует

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что депрессии не существует.

    – «Депрессии не существует – все от безделья» – тебя не задели эти слова Дзюбы, учитывая, как тяжело ты пережил травму «крестов»?

    – Это его субъективное мнение. Почему оно меня должно как-то задеть? Если у Артема не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Но мнение сформироваться может. Просто я с ним не согласен.

    – В тот период ты был близок к депрессии?

    – Очень. Наверное, в депрессии я все же не был – ну, или просто не понял этого. Но морально было тяжело: ничего не хочется, ты подавлен, нет никаких амбиций. Руки опускаются, ты сидишь и не понимаешь, для чего ты вообще существуешь. Я был на костылях, восстановление шло супертяжело, не по плану...

    – Как выкарабкался?

    – Родители, будущая жена, друзья помогали. Они и физически, и морально поддерживали меня. Пытались отвлечь, общались на нефутбольные темы.

    • 25-летний Кучаев – воспитанник ЦСКА.
    • Он забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 11 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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