Кучаев ответил Дзюбе, который заявил, что депрессии не существует

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы о том, что депрессии не существует.

– «Депрессии не существует – все от безделья» – тебя не задели эти слова Дзюбы, учитывая, как тяжело ты пережил травму «крестов»?

– Это его субъективное мнение. Почему оно меня должно как-то задеть? Если у Артема не было депрессии, это не значит, что ее не существует. Но мнение сформироваться может. Просто я с ним не согласен.

– В тот период ты был близок к депрессии?

– Очень. Наверное, в депрессии я все же не был – ну, или просто не понял этого. Но морально было тяжело: ничего не хочется, ты подавлен, нет никаких амбиций. Руки опускаются, ты сидишь и не понимаешь, для чего ты вообще существуешь. Я был на костылях, восстановление шло супертяжело, не по плану...

– Как выкарабкался?

– Родители, будущая жена, друзья помогали. Они и физически, и морально поддерживали меня. Пытались отвлечь, общались на нефутбольные темы.