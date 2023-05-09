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    Быстров раскритиковал «Спартак» за жалобы на судейство

    Владимир Быстров высказался о том, что в «Спартаке» остались недовольны судейством в игре с «Зенитом».

    «Болельщики «Спартака» сейчас ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение. То есть они не видят причины в том, что у них безрассудно просто чудак [Дуарте] летит в ногу спокойненько. И [для них] это нормально!

    То есть Соболев плачет, обиделся на Малкома, что они ему что-то говорят. Так вот мяч! С мячом вырви ноги.

    Я удивляюсь. Гарику [Денисову] кто-нибудь в «Спартаке» что-нибудь сказал – через минуту он бы лежал в ауте вместе с мячом и уже никогда бы ничего не говорил», – заявил Быстров.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +557

      FCSpartakM 20 минут назад

      Быстров имбицил на столько ,что в одном спиче сам себе противоречит. Одно у него Дуарте летит безрассудно, а ниже нужно с ногами выдирать мяч.

      0
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      Рейтинг: +14603

      Алексей З 1 час назад

      Этот высер пздбола есть оценка судейства ?
      Тупоголовый оратор с Кукуяна перепрыгнул на Дуарте, отличный манёвр для ссученного.

      0
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka 1 час назад

      Свинёнок против своих попёр . С обещанной работой в тарасофке наверно напарили .

      0
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      Рейтинг: +8219

      nik55 1 час назад

      что подвезли баллон с газом ?

      1
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 2 часа назад

      разжигает костер отрывайте латинос ноги

      1
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      Рейтинг: +2137

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Расформировать нытиков, ничего не умеющих показать на поле. Только в судейских кабинетах они сильны. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +203

      timon2401 2 часа назад

      Видно подкинула Володьке деньжат газовая конторка к праздникам))) аж три раза про одно и тоже мусолит

      2
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      Рейтинг: +5055

      Питерский князь 4 часа назад

      Не удивлюсь, если в следующем году СпартаГ будет тренировать продавец шавермы, а вме будут пенять на судейские ошибки.
      :)))

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      Рейтинг: +6444

      Давид59 4 часа назад

      Вову не очень уважаю. Но он правильно подметил. Нытьё, нытьё без конца. Что они привязались к нарушению Кузяева? Судья всё правильно сделал - Зобнин за 10 секунд до этого сам был "хорош"

      2
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      Рейтинг: +34237

      VVM1964 > Давид59 1 час назад

      Там был чисто игровой момент, а то, что потом сделал Кузяев всегда наказывалось красной карточкой ( МИНИМУМ желтая, если судья очень "добрый" )

      0
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      Рейтинг: +1081

      SLADE2019 > Давид59 24 минуты назад

      Почему нытье? Если судят безобразно, почему об этом не говорить? Нарушение со стороны Кузяева было, даже зенитовская комиссия не сможет это опровергнуть. Нытье бы было, если все было бы беспочвенно, а здесь на всю страну орать надо про подобные судейские безобразия.

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      Рейтинг: +557

      FCSpartakM > SLADE2019 15 минут назад

      Потому что это *****, у них нет понятия засудили, они с этим не встречаются. Вся страна видит из раза в раз блевотское судейство в питере, тут даже матч с Динамо не остыл и фол на тюкаве, как опять же чистый пендаль и опять непонятное решение. Тут даже про Кузяева нечего говорить. Можно ежегодно тупо собирать моменты с питерских матчей московских команд и окуевать от происходящего. И самое смешное, что болотные врубают дурака и не видят очевидных вещей. Надо таких подходить и бить по епалу и говорить , ну чего ты ноешь,ничего такого не произошло

      0
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      Рейтинг: +10773

      ivany4 4 часа назад

      Выдохся вовочка, по третьему кругу пошел про одно и тоже. Видимо с питерским воспитанием не только совесть уходит, но и ум и честь.)))

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      Рейтинг: +1776

      ScarlettOgusania > ScarlettOgusania 2 часа назад

      опять ты о каком-то воспитании для жителей портового городка говоришь, его там не было со времен революции, устроенной "шариковыми": почитай посты этих недоделков пупсиков и князей бесштанных, с их якобы юмором, геев на лгбт-демонстрации развлекать, а не на сайте бомбы хе*ню писать; но уж что выросло в этой сраной "колыбели" революции)

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