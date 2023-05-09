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Быстров раскритиковал «Спартак» за жалобы на судейство

9 мая 2023, 00:15
17

Владимир Быстров высказался о том, что в «Спартаке» остались недовольны судейством в игре с «Зенитом».

«Болельщики «Спартака» сейчас ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение. То есть они не видят причины в том, что у них безрассудно просто чудак [Дуарте] летит в ногу спокойненько. И [для них] это нормально!

То есть Соболев плачет, обиделся на Малкома, что они ему что-то говорят. Так вот мяч! С мячом вырви ноги.

Я удивляюсь. Гарику [Денисову] кто-нибудь в «Спартаке» что-нибудь сказал – через минуту он бы лежал в ауте вместе с мячом и уже никогда бы ничего не говорил», – заявил Быстров.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (17)
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VVM1964
1683581391
Вовочка, отдели "мух от котлет" Мы (в отличии от тебя видимо) смотрели этот матч и ВСЁ видели - и дурацкий косяк Селихова, и не оправдываем справедливую к. карточку Дуарте, но при этом были и два момента, по которым ОЧЕНЬ хочется услышать ЭСК по ним, впрочем от ЭТОГО ЭСК ждать особенно нечего (((
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diamondfan
1683584171
Спартак всегда плачет и ноет, как проиграют, всех винят и ищут причину! А Соболь вообще х с горы, девочка!
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шахта Заполярная
1683586752
Видели мы на кубковой игре в питере кто от кого отхватывал и кто чего стоит.
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ivany4
1683604998
Выдохся вовочка, по третьему кругу пошел про одно и тоже. Видимо с питерским воспитанием не только совесть уходит, но и ум и честь.)))
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Давид59
1683606160
Вову не очень уважаю. Но он правильно подметил. Нытьё, нытьё без конца. Что они привязались к нарушению Кузяева? Судья всё правильно сделал - Зобнин за 10 секунд до этого сам был "хорош"
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timon2401
1683612909
Видно подкинула Володьке деньжат газовая конторка к праздникам))) аж три раза про одно и тоже мусолит
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alefreddy
1683614156
разжигает костер отрывайте латинос ноги
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nik55
1683615342
что подвезли баллон с газом ?
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FCSpartakM
1683621016
Быстров имбицил на столько ,что в одном спиче сам себе противоречит. Одно у него Дуарте летит безрассудно, а ниже нужно с ногами выдирать мяч.
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