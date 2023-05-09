Быстров раскритиковал «Спартак» за жалобы на судейство

Владимир Быстров высказался о том, что в «Спартаке» остались недовольны судейством в игре с «Зенитом».

«Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в гостевом матче 26-го тура РПЛ.

Москвичи обратятся в ЭСК РФС по итогам встречи.

Игру обслуживал Павел Кукуян.

«Болельщики «Спартака» сейчас ищут причину в том, что Кукуян не увидел нарушение. То есть они не видят причины в том, что у них безрассудно просто чудак [Дуарте] летит в ногу спокойненько. И [для них] это нормально!

То есть Соболев плачет, обиделся на Малкома, что они ему что-то говорят. Так вот мяч! С мячом вырви ноги.

Я удивляюсь. Гарику [Денисову] кто-нибудь в «Спартаке» что-нибудь сказал – через минуту он бы лежал в ауте вместе с мячом и уже никогда бы ничего не говорил», – заявил Быстров.

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