«Локомотив» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.
- Начало матча – в 17:00 мск.
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«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.
Судья: Алексей Сухой (Россия)
Игра первого круга закончилась крупной победой сочинской команды со счетом 4:0. Жоаозиньо сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа Локомотива – 2.04
- Ничья – 3.75
- Победа Сочи – 3.50
Прогноз на матч Локомотив – Сочи
Источник: «Бомбардир»