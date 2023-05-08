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    «Локомотив» – «Сочи»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

    «Локомотив» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.
    • Начало матча – в 17:00 мск.

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    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.

    Судья: Алексей Сухой (Россия)

    Игра первого круга закончилась крупной победой сочинской команды со счетом 4:0. Жоаозиньо сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Локомотива – 2.04
    • Ничья – 3.75
    • Победа Сочи – 3.50

    Прогноз на матч Локомотив – Сочи

    Где смотреть матч Локомотив – Сочи

    Источник: «Бомбардир»

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    08.05.2023 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7064

      Красногорск_Фан 19 часов назад

      Локомотив в случае победы обойдет Сочи. Да еще играет дома. Желаю только победы! Атака хорошая, вратарь на месте. Смущают только "те же" лица в обороне.

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