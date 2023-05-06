«Локомотив» и «Сочи» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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«Локо» занимает десятое место в турнирной таблице, имея на счету 32 очка. «Сочи» с 34 очками идет на девятой строчке.

Игра первого круга закончилась крупной победой сочинской команды со счетом 4:0. Жоаозиньо сделал дубль.

Матч состоится в понедельник, 8 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

«Локо» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,93. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Сочи» дают 3,80.

Прогноз на матч Локомотив – Сочи