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    Где смотреть матч «Локомотив» – «Сочи»: 26 тур РПЛ, 8 мая 2023

    «Локомотив» и «Сочи» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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    «Локо» занимает десятое место в турнирной таблице, имея на счету 32 очка. «Сочи» с 34 очками идет на девятой строчке.

    Игра первого круга закончилась крупной победой сочинской команды со счетом 4:0. Жоаозиньо сделал дубль.

    • Матч состоится в понедельник, 8 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:00 мск.

    «Локо» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,93. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш «Сочи» дают 3,80.

    Прогноз на матч Локомотив – Сочи

    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 05:36
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