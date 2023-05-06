«Локомотив» и «Сочи» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

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Ориентировочные составы:

Судья: Алексей Сухой (Россия)

Матчей в сезоне: 5

Желтые карточки: 21 (4,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 22

Игра первого круга закончилась крупной победой сочинской команды со счетом 4:0. Жоаозиньо сделал дубль.

Коэффициенты:

Победа Локомотива – 2.04

Ничья – 3.75

Победа Сочи – 3.50

Прогноз на матч: победа «Локомотива»

Где смотреть матч Локомотив – Сочи