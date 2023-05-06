«Локомотив» и «Сочи» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.
Выиграет ли «Локо»? Забьет ли Дзюба? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч
Ориентировочные составы:
- Локомотив: Илья Лантратов – Станислав Магкеев, Наир Тикнизян, Егор Погостнов, Максим Ненахов – Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Франсуа Камано – Артем Дзюба.
- Сочи: Денис Адамов – Игорь Юрганов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов – Кирилл Кравцов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов, Артем Макарчук – Лука Джорджевич, Жоаозиньо, Артур Юсупов.
Судья: Алексей Сухой (Россия)
- Матчей в сезоне: 5
- Желтые карточки: 21 (4,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
Игра первого круга закончилась крупной победой сочинской команды со счетом 4:0. Жоаозиньо сделал дубль.
Коэффициенты:
- Победа Локомотива – 2.04
- Ничья – 3.75
- Победа Сочи – 3.50
Прогноз на матч: победа «Локомотива»
Источник: «Бомбардир»