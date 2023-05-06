Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Локомотив» – «Сочи»: 26 тур РПЛ, 8 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Локомотив» – «Сочи»: 26 тур РПЛ, 8 мая 2023

    «Локомотив» и «Сочи» сыграют в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве.

    Выиграет ли «Локо»? Забьет ли Дзюба? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Ориентировочные составы:

    Судья: Алексей Сухой (Россия)

    • Матчей в сезоне: 5
    • Желтые карточки: 21 (4,2 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Игра первого круга закончилась крупной победой сочинской команды со счетом 4:0. Жоаозиньо сделал дубль.

    Коэффициенты:

    • Победа Локомотива – 2.04
    • Ничья – 3.75
    • Победа Сочи – 3.50

    Прогноз на матч: победа «Локомотива»

    Где смотреть матч Локомотив – Сочи

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2023 05:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 