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    • Мостовой: «Слуцкий – приспособленец: завел нужных знакомых, вот и держался на плаву»

    Мостовой: «Слуцкий – приспособленец: завел нужных знакомых, вот и держался на плаву»

    Александр Мостовой в очередной раз критически высказался о Леониде Слуцком.

    – А главным неудачником первенства ФНЛ оказался Леонид Слуцкий, который оставил должность главного тренера «Рубина». Почему ему не удалось достичь результата, хотя казанский клуб даже усилился после вылета из РПЛ?

    – Ну, этого персонажа все уже давно вычислили. Тот еще приспособленец. Завел нужных знакомых, вот и держится на плаву. Точнее, держался.

    Но Слуцкого уже и здесь раскусили. И там. «Рубин» подписывал с ним контракт на пять лет! Кошмар какой-то!

    Но он вначале оставил Казань без Премьер-лиги, а потом провалился и в ФНЛ. Вот такие специалисты работают с российскими клубами.

    Зато плохими считаются Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Игорь Колыванов... Те, кто играл на высшем уровне и прекрасно разбирается в футболе, – все плохие. Вот что тут можно сказать?!

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.
    • Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.

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    Источник: «Столица С»

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