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    Капелло назвал «Зенит» лучшей командой России в истории

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ. Петербургский клуб стал чемпионом после матча со «Спартаком» (3:2).

    «Я поздравляю «Зенит» с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет.

    Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака, он проделал отличную работу», – сказал Капелло.

    • «Зенит» стал чемпионом пятый раз подряд.
    • Клуб получил вторую звезду на логотип, выиграв десятое чемпионство.

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    Источник: «Советский спорт»

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    07.05.2023 22:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25064

      bset 5 часов назад

      1992 - 15 место
      1993-1995 не принимал участие
      1996 - 10 место
      1997 - 8 место
      1998 - 5 место
      1999 - 8 место
      2000 - 7 место
      2001 - 3 место
      2002 - 10 место
      2003 - 2 место
      2004 - 4 место
      2005 - 6 место

      А потом случается покупка Газпромом.

      Ну точно, лучшая в истории)) Разве что только той истории, что с 2017 начинается))

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      Рейтинг: +738

      Номэд 8 часов назад

      Уааахахахааа

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 9 часов назад

      Да ...
      Капелло прав.
      Если, конечно, убеждён, что Земля плоская.
      ))))))))))))

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      Рейтинг: +265

      RedMaksim97 11 часов назад

      Локомотив лучшая

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      Рейтинг: +11654

      alex1951 13 часов назад

      Как я тебя Капелло понимаю...Аж жаль..
      Трахнул cвоей Grapp-ы и повело...
      Никак на место Семака метишь?

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