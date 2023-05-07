Капелло назвал «Зенит» лучшей командой России в истории

1992 - 15 место
1993-1995 не принимал участие
1996 - 10 место
1997 - 8 место
1998 - 5 место
1999 - 8 место
2000 - 7 место
2001 - 3 место
2002 - 10 место
2003 - 2 место
2004 - 4 место
2005 - 6 место
А потом случается покупка Газпромом.
Ну точно, лучшая в истории)) Разве что только той истории, что с 2017 начинается))
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ. Петербургский клуб стал чемпионом после матча со «Спартаком» (3:2).
«Я поздравляю «Зенит» с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет.
Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака, он проделал отличную работу», – сказал Капелло.
- «Зенит» стал чемпионом пятый раз подряд.
- Клуб получил вторую звезду на логотип, выиграв десятое чемпионство.