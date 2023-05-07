Капелло назвал «Зенит» лучшей командой России в истории

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ. Петербургский клуб стал чемпионом после матча со «Спартаком» (3:2).

«Я поздравляю «Зенит» с очередным чемпионским титулом. Это очень достойная команда, ведь они не отдают чемпионство уже пять лет.

Думаю, что «Зенит» заслуженно можно назвать лучшей командой России в истории. Также хочется отметить Семака, он проделал отличную работу», – сказал Капелло.