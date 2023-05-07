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    Головин оценил свой гол в девятку за «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча с «Анжером». Россиянин забил в этой встрече дальним ударом.

    «Хорошая игра, набрали важные три очка. Несмотря на то, что соперник находится внизу турнирной таблицы, не сказал бы, что матч получился простым для нас. Но главное, что выиграли, довели дело до победы.

    Будет ли мой гол признан самым красивым в туре? Мне сложно об этом говорить. Во-первых, игры еще идут, посмотрим какие еще мячи будут забиты. Во-вторых, не мне принимать такие решения. Хотя гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось», – сказал Головин.

    • Головин – лидер сезона топ-5 лиг Европы по голам дальними ударами.
    • Всего у россиянина 8 голов этом сезоне Лиги 1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 17:40
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