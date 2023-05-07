Серия А. «Ювентус» на выезде победил «Аталанту» (2:0) и поднялся на 2-е место

«Ювентус» в 34-м туре Серии А победил в гостях «Аталанту» бывшего тренера своей молодежки Джан Пьеро Гасперини. Решающий гол у Самуэля Айлинга.

Туринцы поднялись на второе место, подвинув оттуда «Лацио». «Аталанта» лишь благодаря дополнительным показателям идет в зоне еврокубков.

«Аталанта» прервала серию из четырех матчей без поражений.

Италия. Серия А. 34-й тур

Аталанта – Ювентус – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Айлинг, 56; 0:2 – Влахович, 90+9.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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