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    Орлов: «Игра Соболева – это разгильдяйство»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов возмутился игрой нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    – Считаете, за последние годы «Спартак» прилично сдал?

    – Отдельные игроки – конечно. А вот сама команда не прибавляет в классе. Все бегают, трудятся, но у них нет мастерства! Это серьезная история. Посмотрите на Соболева – он забивает, способный нападающий. Но ему, как и Роману Зобнину, нужно оттачивать точность передач. Он всегда играет на грани удаления.

    – Это безответственность?

    – Это разгильдяйство! Ты профессионал, какие у тебя могут быть эмоции на футбольном поле? Возьми свои эмоции в руки – ты играешь на команду, а не на себя. При качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч – он постоянно идет в стык. Видимо, понял, что не умеет отбирать мяч и поэтому ему нужно за него драться. Причем он сам говорит, что не планирует менять в себе такое поведение. Это чистый догматизм! Ты должен меняться каждую игру в лучшую сторону – только тогда у тебя будет рост. А так он стоит на месте. С ним должен работать тренер, авторитет которого заставит его поменять мировоззрение.

    • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
    • 26-летний игрок стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Соболева 23 матча, 12 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 12:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +14588

      Алексей З 19 часов назад

      Гена , своим пи...больством заряжает спартаковцев.
      Соболь , докажи этому х..плёту , что можешь играть в футбол.

      0
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      Рейтинг: +90

      E5 19 часов назад

      Посмотрел бы как сам играл, если бы у тебя не было мозгов.

      0
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 19 часов назад

      Гена деньги отрабатывает. На Спартак если грязь не будишь лить - на помойке будешь жить, без денег.

      0
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
      читать внизу
      дшгщг

      0
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM 20 часов назад

      Гена как всегда с бревном в глазу не замечает, как ведет себя Барриос на поле.

      2
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > FCSpartakM 19 часов назад

      Ну как ты не поймешь - это же другое.

      0
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      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) 21 час назад

      Даунёнок дельфин и не играл никогда толком. На одних нырках и подленьких нарушениях в каждом матче выезжал. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1738

      ScarlettOgusania 21 час назад

      не могу припомнить, когда Орлуша играл в профессиональном футболе? вроде в какой-то говнолиге с бом.жами грязь месил...

      2
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      Рейтинг: +5991

      ySS 22 часа назад

      Генка прогнозирует удаление Соболева в сегодняшнем матче?!)

      0
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 22 часа назад

      Некоторым медиа, наверное, если они не заедут в дурдом и не запишут "экспертное мнение" Орлова, писать будет нечего..

      4
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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 22 часа назад

      То, КАК себя ведёт на поле этот Соболев, у меня ничего, кроме возмущения не вызывает.
      Возомнил себя "великим русским Кристиану Роналду", понимаешь.
      Не, я всё понимаю, эмоции, конечно, неотъемлемая часть участника спортивных состязаний. И не только спортивных. Вся наша жизнь состоит из эмоций.
      Но чтобы так демонстративно, театральной "игрой" на публику, получать НАПАДАЮЩЕМУ жёлтые карточки за так называемое "проявление эмоций", это уже даже не перебор.
      Это - обычное хамство и пофигизм на команду!
      На своей памяти даже не вспомню. кто ИЗ НАПАДАЮЩИХ ТАК отличался.
      Защитники - ДА, есть такое. Но их удел - защищать свои ворота от соперника.
      А удел НАПАДАЮЩЕГО - ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ или отдавать результативные передачи в атаке!

      2
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      Рейтинг: +446

      aurora5858 > derrik2000 22 часа назад

      Не понятно почему руководство не накажет рублём, если слова не понимает.

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > aurora5858 22 часа назад

      Рублём-то, наверное, наказывают. Тока не афишируют.
      Здесь дело в другом.
      Плохо, очень плохо, что именно такой "деревянно-яростный" нападающий сейчас - надежда команды.
      Нет сейчас в Спартаке по-настоящему КЛАССНОГО нападающего, точнее, нападающИХ.
      НЕТ!
      Руководству и селекционной службе как-то по хрен: денюШку получают и все довольны.

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      Рейтинг: +446

      aurora5858 > derrik2000 22 часа назад

      Мало наказывают если не понимает.

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      Рейтинг: +976

      Mr Green > derrik2000 21 час назад

      за что конкретно наказывать?

      1
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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > Mr Green 21 час назад

      За то, что своими УМЫШЛЕННЫМИ эмоциональными действиями на поле, которые рассчитаны на невзыскательного потребителя и имеют целью только показать, какой он "переживальщик за Спартак", получает жёлтые карточки, а, иногда, и ВТОРЫЕ жёлтые, влекущие за собой удаления. Так же пропуск матчей возникает после 4-й жёлтой карточки.
      Обнаглевший "звездун", который непонятно почему был поставлен на пьедестал.

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      Рейтинг: +976

      Mr Green > derrik2000 21 час назад

      человек просто заряжен на борьбу в эпизодах, такой у него стиль игры.

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > Mr Green 21 час назад

      это не стиль игры, а хамство.
      СТИЛЬ ИГРЫ - это всё таки совсем о другом.

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