Орлов: «Игра Соболева – это разгильдяйство»

Гена , своим пи...больством заряжает спартаковцев.
Соболь , докажи этому х..плёту , что можешь играть в футбол.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов возмутился игрой нападающего «Спартака» Александра Соболева.
– Считаете, за последние годы «Спартак» прилично сдал?
– Отдельные игроки – конечно. А вот сама команда не прибавляет в классе. Все бегают, трудятся, но у них нет мастерства! Это серьезная история. Посмотрите на Соболева – он забивает, способный нападающий. Но ему, как и Роману Зобнину, нужно оттачивать точность передач. Он всегда играет на грани удаления.
– Это безответственность?
– Это разгильдяйство! Ты профессионал, какие у тебя могут быть эмоции на футбольном поле? Возьми свои эмоции в руки – ты играешь на команду, а не на себя. При качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч – он постоянно идет в стык. Видимо, понял, что не умеет отбирать мяч и поэтому ему нужно за него драться. Причем он сам говорит, что не планирует менять в себе такое поведение. Это чистый догматизм! Ты должен меняться каждую игру в лучшую сторону – только тогда у тебя будет рост. А так он стоит на месте. С ним должен работать тренер, авторитет которого заставит его поменять мировоззрение.
- Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- 26-летний игрок стоит 9 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Соболева 23 матча, 12 голов, 8 ассистов.
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