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Орлов: «Игра Соболева – это разгильдяйство»

7 мая 2023, 12:55
22

Спортивный комментатор Геннадий Орлов возмутился игрой нападающего «Спартака» Александра Соболева.

– Считаете, за последние годы «Спартак» прилично сдал?

– Отдельные игроки – конечно. А вот сама команда не прибавляет в классе. Все бегают, трудятся, но у них нет мастерства! Это серьезная история. Посмотрите на Соболева – он забивает, способный нападающий. Но ему, как и Роману Зобнину, нужно оттачивать точность передач. Он всегда играет на грани удаления.

– Это безответственность?

– Это разгильдяйство! Ты профессионал, какие у тебя могут быть эмоции на футбольном поле? Возьми свои эмоции в руки – ты играешь на команду, а не на себя. При качественном судействе Соболев будет удаляться каждый матч – он постоянно идет в стык. Видимо, понял, что не умеет отбирать мяч и поэтому ему нужно за него драться. Причем он сам говорит, что не планирует менять в себе такое поведение. Это чистый догматизм! Ты должен меняться каждую игру в лучшую сторону – только тогда у тебя будет рост. А так он стоит на месте. С ним должен работать тренер, авторитет которого заставит его поменять мировоззрение.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • 26-летний игрок стоит 9 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Соболева 23 матча, 12 голов, 8 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (22)
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Красногвардейчик
1683454859
Орлов бредит......и очень часто, а Спартак ему вообще покоя не даёт
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NewLife
1683454914
Понимаю, обидно получить по соплям от разгильдяя)) Не переживай баклан, какие твои годы.
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derrik2000
1683456633
То, КАК себя ведёт на поле этот Соболев, у меня ничего, кроме возмущения не вызывает. Возомнил себя "великим русским Кристиану Роналду", понимаешь. Не, я всё понимаю, эмоции, конечно, неотъемлемая часть участника спортивных состязаний. И не только спортивных. Вся наша жизнь состоит из эмоций. Но чтобы так демонстративно, театральной "игрой" на публику, получать НАПАДАЮЩЕМУ жёлтые карточки за так называемое "проявление эмоций", это уже даже не перебор. Это - обычное хамство и пофигизм на команду! На своей памяти даже не вспомню. кто ИЗ НАПАДАЮЩИХ ТАК отличался. Защитники - ДА, есть такое. Но их удел - защищать свои ворота от соперника. А удел НАПАДАЮЩЕГО - ЗАБИВАТЬ ГОЛЫ или отдавать результативные передачи в атаке!
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momwig_
1683456837
Некоторым медиа, наверное, если они не заедут в дурдом и не запишут "экспертное мнение" Орлова, писать будет нечего..
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ySS
1683458466
Генка прогнозирует удаление Соболева в сегодняшнем матче?!)
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ScarlettOgusania
1683459630
не могу припомнить, когда Орлуша играл в профессиональном футболе? вроде в какой-то говнолиге с бом.жами грязь месил...
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FCSpartakM
1683465004
Гена как всегда с бревном в глазу не замечает, как ведет себя Барриос на поле.
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_ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!!
1683467687
Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач: https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220 читать внизу дшгщг
Ответить
шахта Заполярная
1683468531
Гена деньги отрабатывает. На Спартак если грязь не будишь лить - на помойке будешь жить, без денег.
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E5
1683469405
Посмотрел бы как сам играл, если бы у тебя не было мозгов.
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