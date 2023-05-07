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  • Орлов: «Дзюба – лучший весной в РПЛ? Это доказывает, что наш футбол деградировал»

Орлов: «Дзюба – лучший весной в РПЛ? Это доказывает, что наш футбол деградировал»

7 мая 2023, 10:33
8

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Как оцените прогресс Артема Дзюбы в «Локомотиве»?

– Какой там прогресс? Дзюба – состоявшийся игрок. Но он уже не может бегать столько, сколько необходимо в современном футболе. Наш футбол деградировал. Посмотрите, кому Артем забивает – командам, которые по составу ниже уровня «Локомотива». Когда он играл против ЦСКА и «Зенита», его нейтрализовали. Мы же равняемся на Европу, хотим играть в еврокубках. Посмотрим, окажется ли нужен Дзюба «Локомотиву» против европейских команд.

– Дзюба – лучший игрок весны по системе «гол+пас». Почему тогда остальные не показывают таких цифр?

– Это доказательство того, что наш футбол деградирует. Выходит человек, который не тренировался несколько месяцев, и становится королем. Вот уровень российского футбола. Дзюба уже не бегает так, как раньше, не уходит во фланги. Я был удивлен тактике Талалаева в последнем матче. Идут сбросы на Дзюбу, а он всегда свободен – почему Талалаев не сказал своим игрокам следить за атакой «Локомотива»? Дзюба хорош для российского футбола, но не более.

  • Дзюба в «Локо» с февраля.
  • Контракт действует до лета.
  • При Дзюбе москвичи покинули зону переходных матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Lilipyt
1683446274
Лучший этой весной?! Преувеличили. Хороший старт, а дальше ни чего! В матчах с главными конкурентами за высокие места он неэффективен. В этот список явно Малкома забыли вписать.
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eugen-han
1683447043
Орлов сделал открытие прямо про Дзюбу, но только на ЧМ-2018 тоже самое было,- забивал слабеньким арабским командам, а начиная с Уругвая его и невидно было.
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ySS
1683449660
Обычная журналюжная истерика, как с выбором, так и с комментариями)
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Garrincha58
1683449910
он давно деградировал и Дзюба тут не причём
Ответить
Красногвардейчик
1683450016
До маразматика наконец дошло?)))))
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НикКин
1683451962
О прозрел хоть кто
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