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    • Орлов: «Дзюба – лучший весной в РПЛ? Это доказывает, что наш футбол деградировал»

    Орлов: «Дзюба – лучший весной в РПЛ? Это доказывает, что наш футбол деградировал»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Как оцените прогресс Артема Дзюбы в «Локомотиве»?

    – Какой там прогресс? Дзюба – состоявшийся игрок. Но он уже не может бегать столько, сколько необходимо в современном футболе. Наш футбол деградировал. Посмотрите, кому Артем забивает – командам, которые по составу ниже уровня «Локомотива». Когда он играл против ЦСКА и «Зенита», его нейтрализовали. Мы же равняемся на Европу, хотим играть в еврокубках. Посмотрим, окажется ли нужен Дзюба «Локомотиву» против европейских команд.

    – Дзюба – лучший игрок весны по системе «гол+пас». Почему тогда остальные не показывают таких цифр?

    – Это доказательство того, что наш футбол деградирует. Выходит человек, который не тренировался несколько месяцев, и становится королем. Вот уровень российского футбола. Дзюба уже не бегает так, как раньше, не уходит во фланги. Я был удивлен тактике Талалаева в последнем матче. Идут сбросы на Дзюбу, а он всегда свободен – почему Талалаев не сказал своим игрокам следить за атакой «Локомотива»? Дзюба хорош для российского футбола, но не более.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Контракт действует до лета.
    • При Дзюбе москвичи покинули зону переходных матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 10:33
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 21 час назад

      Все идет с головы, как только успокоится ПРОМКВАС. ну когда ему надоест покупать медальки для питерской помойки и наш чепионат станет нормальным, а не ПРОМКВАСОВСКИМ, вот тогда чемпионат станет нормальным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      НикКин 7 мая, 12:32

      О прозрел хоть кто

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2223

      Красногвардейчик 7 мая, 12:00

      До маразматика наконец дошло?)))))

      0
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 7 мая, 11:58

      он давно деградировал и Дзюба тут не причём

      0
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      Рейтинг: +5991

      ySS 7 мая, 11:54

      Обычная журналюжная истерика, как с выбором, так и с комментариями)

      0
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      Рейтинг: +555

      eugen-han 7 мая, 11:10

      Орлов сделал открытие прямо про Дзюбу, но только на ЧМ-2018 тоже самое было,- забивал слабеньким арабским командам, а начиная с Уругвая его и невидно было.

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      Рейтинг: +4674

      fakeid > eugen-han 7 мая, 11:47

      ага, а жЫрара пике кто накрутил?

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      Рейтинг: +555

      eugen-han > fakeid 21 час назад

      Не знаю на что и кого он там накручивал,но это уже не показатель хотя бы в цифрах на результат.

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      Рейтинг: +1406

      Lilipyt 7 мая, 10:57

      Лучший этой весной?! Преувеличили. Хороший старт, а дальше ни чего! В матчах с главными конкурентами за высокие места он неэффективен. В этот список явно Малкома забыли вписать.

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      Рейтинг: +976

      Mr Green > Lilipyt 22 часа назад

      не эффективен как кто? футбол без мяча важен ровно на столько же, как и с мячом.

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      Рейтинг: +1406

      Lilipyt > Mr Green 20 часов назад

      поэтому он когда играл против зенита коснулся мяча пару раз. Но всякие крылия и НН локо способен обыграть без Дзюбы но с Пиняевым. Я бы даже поставил вопрос кто лучший игрок Локо Дзюба или Пиняев не то что игрок весны

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