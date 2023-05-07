В «Факеле» оценили дебют Евсеева

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил матч 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) – это дебют главного тренера Вадима Евсеева.

«Хорошо оцениваю старт Евсеева. Все время хорошо начинать с победы! Давайте без эйфории какой-то. Идем от игры к игре. Дальше «Пари НН». Будем стараться сделать то же самое», – сказал Котов.

Евсеев пришел на этой неделе из «Шинника».

«Факел» идет в зоне переходных матчей.

Евсеев преодолевал их с «Уфой».

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением