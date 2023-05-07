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    В «Факеле» оценили дебют Евсеева

    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил матч 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) – это дебют главного тренера Вадима Евсеева.

    «Хорошо оцениваю старт Евсеева. Все время хорошо начинать с победы! Давайте без эйфории какой-то. Идем от игры к игре. Дальше «Пари НН». Будем стараться сделать то же самое», – сказал Котов.

    • Евсеев пришел на этой неделе из «Шинника».
    • «Факел» идет в зоне переходных матчей.
    • Евсеев преодолевал их с «Уфой».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2023 00:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +128

      witalik 22 часа назад

      Молодец Евсеич! Обматерил всех, послал нах.., и сыграли парни как учили в ДЮСШ, где без крепкого словца слегка пьяненького тренера, не особо великого футболиста, но замечательного мотиватора, ни одно упражнение не проводится...Как-то так...

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      Рейтинг: +2149

      jek718875 7 мая, 09:02

      Евсей злой,нужно быть добрее, иначе сольют

      0
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      Рейтинг: +9789

      САДЫЧОК 7 мая, 01:13

      Пердив неизбежен !

      1
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