В «Факеле» оценили дебют Евсеева

Молодец Евсеич! Обматерил всех, послал нах.., и сыграли парни как учили в ДЮСШ, где без крепкого словца слегка пьяненького тренера, не особо великого футболиста, но замечательного мотиватора, ни одно упражнение не проводится...Как-то так...
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов оценил матч 26-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) – это дебют главного тренера Вадима Евсеева.
«Хорошо оцениваю старт Евсеева. Все время хорошо начинать с победы! Давайте без эйфории какой-то. Идем от игры к игре. Дальше «Пари НН». Будем стараться сделать то же самое», – сказал Котов.
- Евсеев пришел на этой неделе из «Шинника».
- «Факел» идет в зоне переходных матчей.
- Евсеев преодолевал их с «Уфой».
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