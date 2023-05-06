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    • АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лидс» (2:1), «Челси» – «Борнмут» (3:1), «Тоттенхэм» – «Пэлас» (1:0)

    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лидс» (2:1), «Челси» – «Борнмут» (3:1), «Тоттенхэм» – «Пэлас» (1:0)

    «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ переиграл дома «Лидс». Дубль у полузащитника Илкая Гюндогана.

    Манчестерцы лидируют с четырехочковым отрывом. «Лидс» Сэма Эллардайса не идет в зоне вылета лишь благодаря дополнительным показателям.

    «Челси» впервые победил при Фрэнке Лэмпарде. «Тоттенхэм» обыграл в дерби «Кристал Пэлас».

    Англия. АПЛ. 35-й тур

    Манчестер Сити – Лидс – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гюндоган, 19; 2:0 – Гюндоган, 27; 2:1 – Родриго, 85.

    Незабитые пенальти: Гюндоган, 84 – нет.

    Борнмут – Челси – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Галлахер, 9; 1:1 – Винья, 21; 1:2 – Бадьяшиль, 82; 1:3 – Феликс, 86.

    Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кейн, 45+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 18:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 6 мая, 19:15

      Эхма... по ходу не быть Арсеналу чемпионом. Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Пингвины Антарктиды 6 мая, 18:59

      Гюндоган не дал забить с пенальти свой очередной гол Эрлингу Холанду, а сам не забил одиннадцатиметровый.

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