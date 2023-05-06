АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Лидс» (2:1), «Челси» – «Борнмут» (3:1), «Тоттенхэм» – «Пэлас» (1:0)

«Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ переиграл дома «Лидс». Дубль у полузащитника Илкая Гюндогана.

Манчестерцы лидируют с четырехочковым отрывом. «Лидс» Сэма Эллардайса не идет в зоне вылета лишь благодаря дополнительным показателям.

«Челси» впервые победил при Фрэнке Лэмпарде. «Тоттенхэм» обыграл в дерби «Кристал Пэлас».

Англия. АПЛ. 35-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Гюндоган, 19; 2:0 – Гюндоган, 27; 2:1 – Родриго, 85.

Незабитые пенальти: Гюндоган, 84 – нет.

Борнмут – Челси – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Галлахер, 9; 1:1 – Винья, 21; 1:2 – Бадьяшиль, 82; 1:3 – Феликс, 86.

Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кейн, 45+1.

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