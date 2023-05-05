Соболева пригласили на парад ко Дню Победы на Красной площади

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что его пригласили на праздничный парад ко Дню Победы.

«Очень приятно получить приглашение посмотреть военный парад на Красной площади 9 мая!» – написал игрок.

Парад по традиции будет принимать верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Мероприятие состоится через 2 дня после матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

У Соболева 10 матчей за сборную России, 4 гола.

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