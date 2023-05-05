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    • Соболева пригласили на парад ко Дню Победы на Красной площади

    Соболева пригласили на парад ко Дню Победы на Красной площади

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил, что его пригласили на праздничный парад ко Дню Победы.

    «Очень приятно получить приглашение посмотреть военный парад на Красной площади 9 мая!» – написал игрок.

    • Парад по традиции будет принимать верховный главнокомандующий Владимир Путин.
    • Мероприятие состоится через 2 дня после матча 26-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак».
    • У Соболева 10 матчей за сборную России, 4 гола.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    05.05.2023 20:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 08:54

      Главное что бы Соболь по привычке не сиганул с трибуны дельфином вниз

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14587

      Алексей З 6 мая, 06:41

      Почему Соболева , а не Малкома или Клаудиньо , например ?
      Всё для телевизионной картинки. Лица русских- латинос как-то не вяжется с Народным днём Памяти и Скорби.
      Кругом лицемерие.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > Алексей З 6 мая, 18:37

      У нас русская страна, перечисленных к себе в Киев приглашайте, они за гривны поедут

      0
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 6 мая, 04:54

      Ты смотри как "чубатых" растревожило...
      Парад будет. И вас пустим... по коридору.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6282

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 6 мая, 18:35

      И по кругу

      0
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 6 мая, 00:22

      будет принимать верховный главнокомандующий ====А как же атака дронов на Кремль ? А вдруг в это время налетят.

      0
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      Рейтинг: +2053

      DMитрий 5 мая, 23:23

      Всем приглашенным и замотивированным, на выходе будут давать ещё один пригласительный билет - "повестка" называется. А за углом вас будет ждать комфортабельный автобус типа Икарус. Просьба, ценные личные вещи не приносить и не опаздывать.

      4
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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata 5 мая, 22:42

      Теперь надо постараться посетить парад с победным настроением !!!

      2
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      Рейтинг: +2053

      DMитрий > Persona_non_Grata 5 мая, 23:26

      Хорошая мина при плохой игре!? Не могу вспомнить откуда это...?

      2
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 5 мая, 21:00

      Будет изображать муляж боевого дельфина ?

      7
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > Янвapь 69 5 мая, 22:53

      Б.о.м.ж.а.м предложили убрать мусор после парада.

      2
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 > шахта Заполярная 5 мая, 22:54

      Это не про парад 9 мая, это про гей-парад хряков

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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > шахта Заполярная 5 мая, 23:09

      Иди мусор убирай по.моеч.ный.

      0
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