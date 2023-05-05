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  • Аленичев: «Желаю «Спартаку», чтобы зенитовский праздник не состоялся»

Аленичев: «Желаю «Спартаку», чтобы зенитовский праздник не состоялся»

5 мая 2023, 20:53
7

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о встрече 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», – сказал Аленичев.

  • Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».
  • В ней «Зенит» может оформить чемпионство.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1683315121
Эх, Дима - "твои слова да Богу в уши" !!!
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ВасяК
1683315758
Я всем сердцем желаю!!!
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шахта Заполярная
1683316546
Бо.м.ж.и. Спартак 1 - 2.
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kliker
1683316899
Жлобство от Аленя. Спартаку желай, а не Зениту не желай.
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Дядя Серёжа
1683338218
Счёт не загадыаю, жду игру, футбол...
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Garrincha58
1683353776
почему эти все хрюканы не понимают что всё зависит от Ростова и причём тут мясные и про какой такой золотой матч они все трезвонят а я знаю они хотят присовокупиться хоть как то сами ни х... не могут так давайте хоть как то насрём чемпиону кторый и так станет не завтра так послезавтра сами то ни хрена не могу
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