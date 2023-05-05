Аленичев: «Желаю «Спартаку», чтобы зенитовский праздник не состоялся»

почему эти все хрюканы не понимают что всё зависит от Ростова и причём тут мясные и про какой такой золотой матч они все трезвонят а я знаю они хотят присовокупиться хоть как то сами ни х... не могут так давайте хоть как то насрём чемпиону кторый и так станет не завтра так послезавтра сами то ни хрена не могу
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о встрече 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.
«Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», – сказал Аленичев.
- Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».
- В ней «Зенит» может оформить чемпионство.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
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