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    • Аленичев: «Желаю «Спартаку», чтобы зенитовский праздник не состоялся»

    Аленичев: «Желаю «Спартаку», чтобы зенитовский праздник не состоялся»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о встрече 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.

    «Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», – сказал Аленичев.

    • Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».
    • В ней «Зенит» может оформить чемпионство.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    05.05.2023 20:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 09:16

      почему эти все хрюканы не понимают что всё зависит от Ростова и причём тут мясные и про какой такой золотой матч они все трезвонят а я знаю они хотят присовокупиться хоть как то сами ни х... не могут так давайте хоть как то насрём чемпиону кторый и так станет не завтра так послезавтра сами то ни хрена не могу

      0
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 6 мая, 04:56

      Счёт не загадыаю, жду игру, футбол...

      0
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      Рейтинг: +898

      kliker 5 мая, 23:01

      Жлобство от Аленя. Спартаку желай, а не Зениту не желай.

      0
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 5 мая, 22:55

      Бо.м.ж.и. Спартак 1 - 2.

      1
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      Рейтинг: +1077

      SLADE2019 > шахта Заполярная 6 мая, 09:25

      Привет, шахтерам. Твоими устами ...

      1
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      Рейтинг: +1202

      ВасяК 5 мая, 22:42

      Я всем сердцем желаю!!!

      2
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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata 5 мая, 22:32

      Эх, Дима - "твои слова да Богу в уши" !!!

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