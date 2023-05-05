Аленичев: «Желаю «Спартаку», чтобы зенитовский праздник не состоялся»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о встрече 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и москвичами.

«Хотелось бы, чтобы «Спартак» хотя бы вничью сыграл в Санкт-Петербурге. Будет вдвойне неприятно для «Спартака», если «Зенит» оформит чемпионство в игре с принципиальным соперником. Желаю «Спартаку», чтобы для «Зенита» праздник не состоялся», – сказал Аленичев.

Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».

В ней «Зенит» может оформить чемпионство.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением