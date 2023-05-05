Семак не считает титулы и награды первостепенными вещами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обозначил, что для него главное в футболе.

«Победы никогда не превращается для меня в рутину. Нет момента, связанного с привыканием. Все игры проходят с абсолютной мобилизацией, и каждая для меня как новая.

Конечно, первое чемпионство в качестве тренера стоит особняком. Что касается следующих сезонов, то каждый из них труден и сопровождался своими эмоциями. Есть моменты, которые нужно перебороть и сделать из них правильные выводы. Но главное, что мы делаем свою работу и должны двигаться вперед. Титулы, награды – второстепенные вещи. Надо фокусироваться на качестве игры, а все остальное должно быть бонусом за наш труд», – сказал Семак.

Тренер в «Зените» с 2018 года.

Он выиграл с командой 4 чемпионства.

7 мая «Зенит» может оформить очередной титул.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением