Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак не считает титулы и награды первостепенными вещами

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обозначил, что для него главное в футболе.

    «Победы никогда не превращается для меня в рутину. Нет момента, связанного с привыканием. Все игры проходят с абсолютной мобилизацией, и каждая для меня как новая.

    Конечно, первое чемпионство в качестве тренера стоит особняком. Что касается следующих сезонов, то каждый из них труден и сопровождался своими эмоциями. Есть моменты, которые нужно перебороть и сделать из них правильные выводы. Но главное, что мы делаем свою работу и должны двигаться вперед. Титулы, награды – второстепенные вещи. Надо фокусироваться на качестве игры, а все остальное должно быть бонусом за наш труд», – сказал Семак.

    • Тренер в «Зените» с 2018 года.
    • Он выиграл с командой 4 чемпионства.
    • 7 мая «Зенит» может оформить очередной титул.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    10 коротких фактов о чемпионстве «Зенита»: титулы Семака, близость к «Спартаку»
    Семак – 6-й тренер, выигравший 100 матчей чемпионата России с одной командой 2
    Мостовой: «Думаете, если бы Семак пришел в «Урал», он стал бы чемпионом?» 17
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 