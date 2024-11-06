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    • Лига чемпионов. «Ливерпуль» уничтожил «Байер», «Ювентус» потерял очки и другие результаты

    Лига чемпионов. «Ливерпуль» уничтожил «Байер», «Ювентус» потерял очки и другие результаты

    Завершились еще пять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    «Ливерпуль» дома разгромил «Байер» со счетом 4:0. Луис Диас сделал хет-трик, Мохамед Салах – ассистентский дубль.

    «Ювентус» на выезде не смог обыграть «Лилль» – ничья 1:1.

    «Боруссия Д» и «Монако» благодаря поздним голам вырвали минимальные победы над «Штурмом» и «Болоньей» соответственно.

    «РБ Лейпциг» в гостях потерпел поражение от «Селтика» – 1:3.

    Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Байер (Германия) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 61; 2:0 – Гакпо, 63; 3:0 – Диас, 83; 4:0 – Диас, 90+2.

    Лилль (Франция) – Ювентус (Италия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дэвид, 27; 1:1 – Влахович (с пенальти), 60.

    Боруссия Д (Германия) – Штурм (Австрия) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мален, 85.

    Болонья (Италия) – Монако (Франция) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Керер, 86.

    Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Баумгартнер, 23; 1:1 – Кюн, 35; 2:1 – Кюн, 45+2; 3:1 – Хатате, 72.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 01:07
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    Комментарии (1)
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    Niklas80
    1730859723
    Сказка фармацевтов похоже закончилась.
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