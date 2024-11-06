Лига чемпионов. «Ливерпуль» уничтожил «Байер», «Ювентус» потерял очки и другие результаты

Завершились еще пять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
«Ливерпуль» дома разгромил «Байер» со счетом 4:0. Луис Диас сделал хет-трик, Мохамед Салах – ассистентский дубль.
«Ювентус» на выезде не смог обыграть «Лилль» – ничья 1:1.
«Боруссия Д» и «Монако» благодаря поздним голам вырвали минимальные победы над «Штурмом» и «Болоньей» соответственно.
«РБ Лейпциг» в гостях потерпел поражение от «Селтика» – 1:3.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
Ливерпуль (Англия) – Байер (Германия) – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Диас, 61; 2:0 – Гакпо, 63; 3:0 – Диас, 83; 4:0 – Диас, 90+2.
Лилль (Франция) – Ювентус (Италия) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Дэвид, 27; 1:1 – Влахович (с пенальти), 60.
Боруссия Д (Германия) – Штурм (Австрия) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Мален, 85.
Болонья (Италия) – Монако (Франция) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Керер, 86.
Селтик (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Баумгартнер, 23; 1:1 – Кюн, 35; 2:1 – Кюн, 45+2; 3:1 – Хатате, 72.
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