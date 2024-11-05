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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - РБ Лейпциг
Селтик - РБ Лейпциг: обзор матча 05 ноября 2024
Селтик
05.11.2024, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
3 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
35'
Н. Кюн
45+2'
Н. Кюн
72'
Р. Хатате
23'
К. Баумгартнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - РБ Лейпциг
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Л. Опенда
Замена
А. Айда
️️️️
К. Фурухаси
81'
76'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Айдара
76'
Замена
А. Уэдраого
️️️️
К. Баумгартнер
Замена
Л. Скейлз
️️️️
К. Картер-Викерс
73'
Замена
Х. Ян
️️️️
Н. Кюн
73'
ГОЛ! 3:1!
Р. Хатате
72'
68'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
А. Нуса
68'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Б. Шешко
Замена
П. Бернарду
️️️️
А. Энгелс
67'
Замена
А. Валье
️️️️
Г. Тэйлор
67'
62'
Желтая карточка
Б. Шешко
ГОЛ! 2:1!
Н. Кюн
Пас отдал
Г. Тэйлор
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Н. Кюн
Пас отдал
А. Энгелс
35'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Баумгартнер
Пас отдал
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К)
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Селтик
1
Вильями Синисало
ВР
3
Алекс Валье
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
6
Трасти
2
Джонстон
7
Энгелс
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Фурухаси
19
Кюн
38
Маэда
4-2-2-2
25
Гулачи
39
Хенрикс
3
Битшиабу
4
Орбан
2
Гертрейда
21
Айдара
44
Кампль
14
Баумгартнер
7
Нуса
17
Опенда
30
Шешко
32
Тэйлор
3
Валье
3
Валье
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
5
Скейлз
20
Картер-Викерс
7
Энгелс
8
Бернарду
8
Бернарду
7
Энгелс
19
Кюн
13
Ян
13
Ян
19
Кюн
7
Фурухаси
33
Айда
33
Айда
7
Фурухаси
21
Айдара
13
Зайвальд
13
Зайвальд
21
Айдара
14
Баумгартнер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
14
Баумгартнер
7
Нуса
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Нуса
17
Опенда
19
Силва
19
Силва
17
Опенда
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Селтик
РБ Лейпциг
1
Вильями Синисало
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Селтик - РБ Лейпциг
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
7
13
Офсайды
2
1
Количество передач
646
411
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.66
1.13
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
3 : 1
29.11.2026
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
1 : 2
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Селтик Парк
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