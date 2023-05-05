Семин прокомментировал победу Хвичи и «Наполи» в чемпионате Италии

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал досрочную победу «Наполи» в Серии А.
«Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Молодой парень из РПЛ достиг самых высоких футбольных результатов в Европе. Это определенный вызов для новых молодых игроков.
Это говорит о том, что российская лига достаточна сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их. Хвича сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в новую команду.
Он оказался с игроками, которые были едины в достижении цели, оказался у тренера, который доверял и нашел ему правильное место на поле, оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов. Поздравляю его!» – сказал Семин.
- «Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
- Хвича в этом сезоне забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 38 матчах.
- Ранее игрок выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: «Спорт-Экспресс»