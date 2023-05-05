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    • Семин прокомментировал победу Хвичи и «Наполи» в чемпионате Италии

    Семин прокомментировал победу Хвичи и «Наполи» в чемпионате Италии

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал досрочную победу «Наполи» в Серии А.

    «Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Молодой парень из РПЛ достиг самых высоких футбольных результатов в Европе. Это определенный вызов для новых молодых игроков.

    Это говорит о том, что российская лига достаточна сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их. Хвича сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в новую команду.

    Он оказался с игроками, которые были едины в достижении цели, оказался у тренера, который доверял и нашел ему правильное место на поле, оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов. Поздравляю его!» – сказал Семин.

    • «Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
    • Хвича в этом сезоне забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 38 матчах.
    • Ранее игрок выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2023 11:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4207

      raritet 5 мая, 16:47

      Можно только поздравить грузина с таким прекрасным сезоном .

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      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 5 мая, 14:41

      Хороший даже отличный сезон для Хвичи

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