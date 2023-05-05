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Спаллетти прокомментировал историческое чемпионство «Наполи»

5 мая 2023, 07:37

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу клуба в чемпионате Италии за пять туров до конца первенства.

«Возможность видеть улыбки в Неаполе дарит мне самые яркие эмоции. Это те, кто передает свое счастье другим. Проблема заключалась в том, чтобы дойти до этого момента, когда уже возникает ощущение, что у вас спине висит целый город…

Будут те, кто сможет пережить трудные моменты в жизни благодаря тому, что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей этой радости.

Теперь я и чувствую себя более расслабленно, ведь мы смогли доставить им эту радость. Эти болельщики видели, как приходят и уходят великие тренеры. Они видели игру Диего Армандо Марадоны, и, возможно, в этом успехе также чувствуется его покровительство. Поэтому трудно говорить им: да, в прошлом сезоне мы финишировали третьими и боролись за титул.

Это всего третий наш сезон вместе, но на нас давят, от нас хотят побед. Нашей главной целью было сохранения места в Лиге чемпионов.

Прошлым летом некоторые протестовали против команды, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны побороться за скудетто, люди пожаловались и посчитали, что я забежал вперед или перешел черту.

Но мои слова были о желании выжать максимум из этих игроков, а также о формировании менталитета, позволяющего продолжать в том же духе», – сказал Спаллетти.

  • «Наполи» стал чемпионом в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
  • Они набрали 80 очков в 33 турах.
  • Ближайший преследователь «Лацио» отстает на 16 баллов.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Спаллетти Лучано
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