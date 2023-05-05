«Зенит» поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»

«Зенит» отреагировал на досрочное чемпионство «Наполи».
Петербургский клуб поздравил Лучано Спаллетти.
«Grande Mister. Лучано Спаллетти – чемпион Италии! Впервые в карьере!
Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто!» – говорится в публикации.
- Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
- За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
- «Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»