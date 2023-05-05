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    «Зенит» поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»

    «Зенит» отреагировал на досрочное чемпионство «Наполи».

    Петербургский клуб поздравил Лучано Спаллетти.

    «Grande Mister. Лучано Спаллетти – чемпион Италии! Впервые в карьере!

    Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто!» – говорится в публикации.

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
    • «Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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