«Зенит» поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»

«Зенит» отреагировал на досрочное чемпионство «Наполи».

Петербургский клуб поздравил Лучано Спаллетти.

«Grande Mister. Лучано Спаллетти – чемпион Италии! Впервые в карьере!

Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто!» – говорится в публикации.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.

За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.

«Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением