Восемь воспитанников «Краснодара» получили звания мастеров спорта России

«Краснодар» сообщил о присвоении звания мастера спорта России группе футболистов.

Министерство спорта РФ включило в список восемь воспитанников клубной академии и три действующих игрока.

Воспитанники «Краснодара», получившие звание:

Игроки «Краснодара», получившие звание:

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