Восемь воспитанников «Краснодара» получили звания мастеров спорта России

«Краснодар» сообщил о присвоении звания мастера спорта России группе футболистов.
Министерство спорта РФ включило в список восемь воспитанников клубной академии и три действующих игрока.
Воспитанники «Краснодара», получившие звание:
- Матвей Сафонов
- Денис Адамов
- Вячеслав Литвинов
- Олег Исаенко
- Александр Черников
- Вячеслав Якимов
- Дмитрий Воробьев
- Ираклий Манелов
Игроки «Краснодара», получившие звание:
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Источник: сайт «Краснодара»