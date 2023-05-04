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    • Восемь воспитанников «Краснодара» получили звания мастеров спорта России

    Восемь воспитанников «Краснодара» получили звания мастеров спорта России

    «Краснодар» сообщил о присвоении звания мастера спорта России группе футболистов.

    Министерство спорта РФ включило в список восемь воспитанников клубной академии и три действующих игрока.

    Воспитанники «Краснодара», получившие звание:

    Игроки «Краснодара», получившие звание:

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    Источник: сайт «Краснодара»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +340

      dauzhhhhh 16 минут назад

      Матвей Сафонов получив звание мастера спорта наконец то успокоился...А то как же--играет в сборной без звания ентого. Неудобно как то . И почему его оценивали в 15 лямов евро ? Он же тогда не был мастером спорта.)))

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