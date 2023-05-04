Конечно в ПСЖ полный бардак. Обвинять футболистов, это крайняя мера. Корень во французском национализме, и виноват в этом Макрон, который дал Мбаппе неограниченные прав. Но сам Мбаппе всё выдохся, уже даже бегать не может и перспектив на Золотой мяч у него нет, вот он и мелко пакостничает. А Шейхи, они потеряли контроль управления, им самим надо уходить, Франция всегда будет для французов, это национальная черта.
«ПСЖ» усилил меры безопасности для футболистов из-за недовольства фанатов.
Ранее болельщики «ПСЖ» вышли на протесты против клуба с требованиями об отставке руководства и уходе из команды Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти.
По информации RMC Sport, после этого происшествия «ПСЖ» усилил охрану на базе и у домов Месси, Неймара и Верратти.
- Фанаты призывали к отставке президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.
- Также они оскорбляли игроков, в частности, скандировали: «Месси – сын шлюхи».