«ПСЖ» усилил меры безопасности для футболистов из-за недовольства фанатов.

Ранее болельщики «ПСЖ» вышли на протесты против клуба с требованиями об отставке руководства и уходе из команды Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти.

По информации RMC Sport, после этого происшествия «ПСЖ» усилил охрану на базе и у домов Месси, Неймара и Верратти.