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    • «ПСЖ» усилил охрану на базе и у домов Месси, Неймара и Верратти

    «ПСЖ» усилил охрану на базе и у домов Месси, Неймара и Верратти

    «ПСЖ» усилил меры безопасности для футболистов из-за недовольства фанатов.

    Ранее болельщики «ПСЖ» вышли на протесты против клуба с требованиями об отставке руководства и уходе из команды Лионеля Месси, Неймара и Марко Верратти.

    По информации RMC Sport, после этого происшествия «ПСЖ» усилил охрану на базе и у домов Месси, Неймара и Верратти.

    • Фанаты призывали к отставке президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.
    • Также они оскорбляли игроков, в частности, скандировали: «Месси – сын шлюхи».

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 3 часа назад

      Конечно в ПСЖ полный бардак. Обвинять футболистов, это крайняя мера. Корень во французском национализме, и виноват в этом Макрон, который дал Мбаппе неограниченные прав. Но сам Мбаппе всё выдохся, уже даже бегать не может и перспектив на Золотой мяч у него нет, вот он и мелко пакостничает. А Шейхи, они потеряли контроль управления, им самим надо уходить, Франция всегда будет для французов, это национальная черта.

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      Рейтинг: +1278

      Таврида > Таврида 2 часа назад

      Даже не знаю что шедевром №1 объявить. То ли "Макрон, который дал Мбаппе неограниченные прав", то ли "Франция всегда будет для французов", но в любом случае рассмешил.

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