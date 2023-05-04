«ПСЖ» осудил акцию фанатов, скандировавших «Месси – сын шлюхи»

«ПСЖ» опубликовал официальное заявление в связи с протестами болельщиков.

Фанаты призывали к отставке президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.

Также они оскорбляли игроков, в частности, скандировали: «Месси – сын шлюхи».

«ПСЖ» самым решительным образом осуждает неприемлемые и оскорбительные действия небольшой группы лиц.

Какими бы ни были противоречия, ничто не оправдывает подобные действия.

Клуб выражает полную поддержку своим игрокам, тренерам и всем тем, кто стал мишенью для такого позорного поведения», – говорится в заявлении «ПСЖ».

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