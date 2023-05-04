«ПСЖ» осудил акцию фанатов, скандировавших «Месси – сын шлюхи»

Франция и главный француз Мбаппе, второй после Макрона, мстят Месси за поражение на Чемпионате мира. Мбаппе на сегодня нулевой игрок, эгоист, это он закручивает бучу в ПСЖ против Месси. На поле же видно, что внутри команды сговор против Месси, все ведут себя так, его нет, и его не видят. Команда не умеет играть в коллективный футбол, а это не стиль Месси. В ПСЖ сплошная зависть.
«ПСЖ» опубликовал официальное заявление в связи с протестами болельщиков.
- Фанаты призывали к отставке президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.
- Также они оскорбляли игроков, в частности, скандировали: «Месси – сын шлюхи».
«ПСЖ» самым решительным образом осуждает неприемлемые и оскорбительные действия небольшой группы лиц.
Какими бы ни были противоречия, ничто не оправдывает подобные действия.
Клуб выражает полную поддержку своим игрокам, тренерам и всем тем, кто стал мишенью для такого позорного поведения», – говорится в заявлении «ПСЖ».
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