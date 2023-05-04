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    • «ПСЖ» осудил акцию фанатов, скандировавших «Месси – сын шлюхи»

    «ПСЖ» осудил акцию фанатов, скандировавших «Месси – сын шлюхи»

    «ПСЖ» опубликовал официальное заявление в связи с протестами болельщиков.

    • Фанаты призывали к отставке президента клуба Нассера Аль-Хелайфи.
    • Также они оскорбляли игроков, в частности, скандировали: «Месси – сын шлюхи».

    «ПСЖ» самым решительным образом осуждает неприемлемые и оскорбительные действия небольшой группы лиц.

    Какими бы ни были противоречия, ничто не оправдывает подобные действия.

    Клуб выражает полную поддержку своим игрокам, тренерам и всем тем, кто стал мишенью для такого позорного поведения», – говорится в заявлении «ПСЖ».

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 8 часов назад

      Франция и главный француз Мбаппе, второй после Макрона, мстят Месси за поражение на Чемпионате мира. Мбаппе на сегодня нулевой игрок, эгоист, это он закручивает бучу в ПСЖ против Месси. На поле же видно, что внутри команды сговор против Месси, все ведут себя так, его нет, и его не видят. Команда не умеет играть в коллективный футбол, а это не стиль Месси. В ПСЖ сплошная зависть.

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