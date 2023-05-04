Йоканович уйдет из «Динамо»: он не выполнил поставленные задачи (Sport24)

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет московский клуб по окончании сезона.
«Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.
Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», – сообщил источник Sport24.
- В 25-м туре РПЛ «Динамо» дома уступило «Факелу» (0:2).
- Москвичи идут в РПЛ 7-ми.
- Йоканович в команде с лета.
Источник: Sport24