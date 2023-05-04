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    • Йоканович уйдет из «Динамо»: он не выполнил поставленные задачи (Sport24)

    Йоканович уйдет из «Динамо»: он не выполнил поставленные задачи (Sport24)

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович покинет московский клуб по окончании сезона.

    «Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

    Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», – сообщил источник Sport24.

    • В 25-м туре РПЛ «Динамо» дома уступило «Факелу» (0:2).
    • Москвичи идут в РПЛ 7-ми.
    • Йоканович в команде с лета.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      г.Онега 2 часа назад

      сейчас вернут немца)) у того дела тоже плохо идут ))ну или Бердыева возьмут тот свободен .

      0
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      Рейтинг: +9787

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Очень слабый тренер !

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      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 4 часа назад

      Ха, вся игра шла через поляка поляка нет и русский армяшка сдох

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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 > Skull_Boy 3 часа назад

      А кто не сдох в команде? Кто показывает игру на уровне прошлого первенства? Фомин, Макаров, Грулев, да и другие молодые игроки и не только жалкое подобие прошлого года. В этом только тренер виноват.

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