Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Холанд – 2-й игрок в истории чемпионата Англии с 51 голом за сезон

    Холанд – 2-й игрок в истории чемпионата Англии с 51 голом за сезон

    Эрлинг Холанд забил «Вест Хэму» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

    Это 51-й гол для форварда «Манчестер Сити» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

    Он стал вторым игроком в истории высшего английского дивизиона, которому удалось отличиться 51 раз за один сезон.

    Рекорд по этому показателю принадлежит Дикси Дину. У него было 63 забитых мяча за «Эвертон» в сезоне-1927/28.

    Статистика Холанда по турнирам:

    • АПЛ – 35
    • Лига чемпионов – 12
    • Кубок Англии – 3
    • Кубок английской лиги – 1

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Гвардиола прокомментировал бомбардирский рекорд Холанда в АПЛ 4
    Холанд отреагировал на свой рекорд по голам в сезоне АПЛ
    Холанд установил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон – ему устроили коридор почета 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 