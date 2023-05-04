Холанд – 2-й игрок в истории чемпионата Англии с 51 голом за сезон

Эрлинг Холанд забил «Вест Хэму» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.
Это 51-й гол для форварда «Манчестер Сити» во всех турнирах в сезоне-2022/23.
Он стал вторым игроком в истории высшего английского дивизиона, которому удалось отличиться 51 раз за один сезон.
Рекорд по этому показателю принадлежит Дикси Дину. У него было 63 забитых мяча за «Эвертон» в сезоне-1927/28.
Статистика Холанда по турнирам:
- АПЛ – 35
- Лига чемпионов – 12
- Кубок Англии – 3
- Кубок английской лиги – 1
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: «Бомбардир»