Холанд – 2-й игрок в истории чемпионата Англии с 51 голом за сезон

Эрлинг Холанд забил «Вест Хэму» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

Это 51-й гол для форварда «Манчестер Сити» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Он стал вторым игроком в истории высшего английского дивизиона, которому удалось отличиться 51 раз за один сезон.

Рекорд по этому показателю принадлежит Дикси Дину. У него было 63 забитых мяча за «Эвертон» в сезоне-1927/28.

Статистика Холанда по турнирам:

АПЛ – 35

Лига чемпионов – 12

Кубок Англии – 3

Кубок английской лиги – 1

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