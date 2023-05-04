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Дмитрий Комбаров рассказал, готов ли он к работе в РПЛ

4 мая 2023, 09:23
1

Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров оценил свои перспективы поработать в РПЛ.

– Для тебя работа в Премьер‑лиге – мечта или цель?

– Цель. Пока мой тренерский стаж очень маленький, громких слов не хотелось бы говорить.

Буду развиваться и двигаться вперед. Хочется, чтобы всe было хорошо.

– Молодым тренерам в России сегодня доверяют. Обнадеживает?

– Приятно, что такое доверие есть. Но в футболе одного доверия мало, всe может перевернуться с ног на голову в одну секунду.

Знаю, что рано или поздно шанс будет всегда. И как только он появится, я должен буду им воспользоваться.

  • 36-летний Комбаров возглавляет «Звезду» с прошлого года.
  • Команда идет на 2-м месте в своей группе, уступая лишь «Ленинградцу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Вторая лига. Группа 2 Звезда Комбаров Дмитрий
Комментарии (1)
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zigbert
1683203804
Развивайся и двигайся вперед. Хорошо что начал свою тренерскую деятельность с низших лиг.
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