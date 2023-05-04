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    Дмитрий Комбаров рассказал, готов ли он к работе в РПЛ

    Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров оценил свои перспективы поработать в РПЛ.

    – Для тебя работа в Премьер‑лиге – мечта или цель?

    – Цель. Пока мой тренерский стаж очень маленький, громких слов не хотелось бы говорить.

    Буду развиваться и двигаться вперед. Хочется, чтобы всe было хорошо.

    – Молодым тренерам в России сегодня доверяют. Обнадеживает?

    – Приятно, что такое доверие есть. Но в футболе одного доверия мало, всe может перевернуться с ног на голову в одну секунду.

    Знаю, что рано или поздно шанс будет всегда. И как только он появится, я должен буду им воспользоваться.

    • 36-летний Комбаров возглавляет «Звезду» с прошлого года.
    • Команда идет на 2-м месте в своей группе, уступая лишь «Ленинградцу».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 часа назад

      Развивайся и двигайся вперед. Хорошо что начал свою тренерскую деятельность с низших лиг.

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