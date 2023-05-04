Холанд отреагировал на свой рекорд по голам в сезоне АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своем историческом достижении.
- Норвежец забил 35-й гол в сезоне АПЛ.
- Это новый рекорд турнира.
- Холанд в «Сити» с лета 2022 года.
«Это особенный вечер и особенный момент. Я по-настоящему счастлив и горд.
Раньше никогда не сталкивался с коридором почета. Было больно, когда все начали хлопать меня по спине.
Обменять все мои голы на требл? Да, я готов. Сейчас это важнее всего. Теперь каждый из оставшихся матчей как финал», – заявил Холанд.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: BBC