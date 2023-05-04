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    Холанд отреагировал на свой рекорд по голам в сезоне АПЛ

    Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своем историческом достижении.

    • Норвежец забил 35-й гол в сезоне АПЛ.
    • Это новый рекорд турнира.
    • Холанд в «Сити» с лета 2022 года.

    «Это особенный вечер и особенный момент. Я по-настоящему счастлив и горд.

    Раньше никогда не сталкивался с коридором почета. Было больно, когда все начали хлопать меня по спине.

    Обменять все мои голы на требл? Да, я готов. Сейчас это важнее всего. Теперь каждый из оставшихся матчей как финал», – заявил Холанд.

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    Источник: BBC

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