Холанд отреагировал на свой рекорд по голам в сезоне АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своем историческом достижении.

Норвежец забил 35-й гол в сезоне АПЛ.

Это новый рекорд турнира.

Холанд в «Сити» с лета 2022 года.

«Это особенный вечер и особенный момент. Я по-настоящему счастлив и горд.

Раньше никогда не сталкивался с коридором почета. Было больно, когда все начали хлопать меня по спине.

Обменять все мои голы на требл? Да, я готов. Сейчас это важнее всего. Теперь каждый из оставшихся матчей как финал», – заявил Холанд.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением