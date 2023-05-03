Холанд установил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон – ему устроили коридор почета

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил «Вест Хэму» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ. Теперь у него в сезоне 35 голов.

Это абсолютный рекорд лиги. По 34 гола забивали Энди Коул (сезон-1993/94) и Алан Ширер (сезон-1994/95), но они это сделали при 42 матчах в сезоне. Сейчас сезон состоит из 38 туров.

Норвежцу устроили коридор почета.

Это дебютный сезон Холанда в АПЛ.

Скриншот эфира Sky Sports

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