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    • Холанд установил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон – ему устроили коридор почета

    Холанд установил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон – ему устроили коридор почета

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил «Вест Хэму» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ. Теперь у него в сезоне 35 голов.

    Это абсолютный рекорд лиги. По 34 гола забивали Энди Коул (сезон-1993/94) и Алан Ширер (сезон-1994/95), но они это сделали при 42 матчах в сезоне. Сейчас сезон состоит из 38 туров.

    Норвежцу устроили коридор почета.

    • Это дебютный сезон Холанда в АПЛ.

    Скриншот эфира Sky Sports

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 23:39
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 часа назад

      Молодец. Доказал что успех в Дортмунде был неслучайным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid 18 часов назад

      но золотой мяч всё равно отдадут гному, отчисленному из псжoпы.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1286

      Болотоход > fakeid 10 часов назад

      А мож дзюбе???

      1
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