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    • Тренер «Акрона» прокомментировал вылет команды из Fonbet Кубка России

    Тренер «Акрона» прокомментировал вылет команды из Fonbet Кубка России

    Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался после поражения от «Краснодара» в Fonbet Кубке России.

    • Это был 1-й этап финала Пути регионов.
    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
    • Краснодарцы победили в серии пенальти.

    – Я не знаю, почему вы говорите, что сказка закончилась. Для нас ничего не закончилось, такие эмоции вызвал матч, хороший футбол. Прервался путь, кто‑то выиграл, кто‑то проиграл.

    Поздравляем «Краснодар» с проходом дальше. Мы вернемся в следующем году и постараемся хорошо играть. Завтра взойдет солнце, мы будем тренироваться, и все наладится опять.

    Это нелегко, но в футболе не бывает легких матчей. Мы команда рангом ниже, но по совокупности мы не проиграли пять матчей командам РПЛ, не пустым командам, а одним из лучших. Это работа футболистов и всего клуба. Сегодня дрогнули, а соперник не дрогнул.

    Мало было розыгрышей, соперник играл на нападающего. У нас была цель оставить меньше пространства, сами три‑четыре момента удачных создали.

    Полностью ли доволен реализацией плана на игру? Соперник хорошо играл, а мы где‑то ошибались, могли бы еще лучше играть. Но это для многих первый полуфинал, давление.

    Мы не можем сравнивать две команды, мы разного уровня. Было бы удивительно и странно, если бы мы доминировали над «Краснодаром». Сценарий игры был такой, какой должен был быть.

    Более талантливая команда и более сильная по качеству состава доминировала, но они не создали такого, на что мы не могли ответить.

    В отличие от соперника, мы все разыграли, много проходило. Не хватило, может, в основное время удачи. Хотя несколько эпизодов было очень острых.

    – Сравнивая с «Динамо», довольны игрой?

    – Сегодня мы не уступили по игре, абсолютно равный матч, а «Динамо» тогда нас переиграло.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101408

      zigbert 2 часа назад

      Калешину удалось создать интересный коллектив. Акрон ни в чем не уступал представителям РПЛ. Команда играет в современный футбол. Удивительно только то что она не является лидером Первой лиги.

      0
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      Рейтинг: +1191

      Argon 2 часа назад

      Хороший ответ.
      Надеюсь в следующем сезоне мы снова увидим Акрон в финальной части Кубка РФ

      0
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 8 часов назад

      Ну вот , лучший этап в истории клуба закончился, вряд ли что-то более высокое их ждет. Бывает такое, что команде прет. Тосно привет. Но везение когда-нибудь заканчивается

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      Рейтинг: +4121

      Ziklop 8 часов назад

      жизнь продолжается!

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