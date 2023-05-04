Тренер «Акрона» прокомментировал вылет команды из Fonbet Кубка России

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался после поражения от «Краснодара» в Fonbet Кубке России.

Это был 1-й этап финала Пути регионов.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

Краснодарцы победили в серии пенальти.

– Я не знаю, почему вы говорите, что сказка закончилась. Для нас ничего не закончилось, такие эмоции вызвал матч, хороший футбол. Прервался путь, кто‑то выиграл, кто‑то проиграл.

Поздравляем «Краснодар» с проходом дальше. Мы вернемся в следующем году и постараемся хорошо играть. Завтра взойдет солнце, мы будем тренироваться, и все наладится опять.

Это нелегко, но в футболе не бывает легких матчей. Мы команда рангом ниже, но по совокупности мы не проиграли пять матчей командам РПЛ, не пустым командам, а одним из лучших. Это работа футболистов и всего клуба. Сегодня дрогнули, а соперник не дрогнул.

Мало было розыгрышей, соперник играл на нападающего. У нас была цель оставить меньше пространства, сами три‑четыре момента удачных создали.

Полностью ли доволен реализацией плана на игру? Соперник хорошо играл, а мы где‑то ошибались, могли бы еще лучше играть. Но это для многих первый полуфинал, давление.

Мы не можем сравнивать две команды, мы разного уровня. Было бы удивительно и странно, если бы мы доминировали над «Краснодаром». Сценарий игры был такой, какой должен был быть.

Более талантливая команда и более сильная по качеству состава доминировала, но они не создали такого, на что мы не могли ответить.

В отличие от соперника, мы все разыграли, много проходило. Не хватило, может, в основное время удачи. Хотя несколько эпизодов было очень острых.

– Сравнивая с «Динамо», довольны игрой?

– Сегодня мы не уступили по игре, абсолютно равный матч, а «Динамо» тогда нас переиграло.

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