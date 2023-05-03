Агент Сафонов – о «Торпедо»: «Бывает, что все дураки собрались в одном клубе»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал ситуацию в «Торпедо».

– В этом сезоне близко к вылету «Торпедо». Чья вина?

– Судя по их календарю, шансов на спасение ноль. «Торпедо» в этом сезоне не клуб, а «Санта-Барбара». Иногда бывает, что все дураки собрались в одном клубе. Так и у «Торпедо». Уходят одни – приходят еще хуже. Не удивлен тому, что происходит с клубом, жалко только такой именитый бренд.

У них в этом сезоне появлялись такие игроки, будто их из могилы вытащили. Например, Дамьен Ле Таллек. А Георгий Менжинский, который работает в структуре клуба, известен только тем, что в детстве снимался в «Жмурках».

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

Отставание от зоны переходных матчей – 8 очков.

В апреле команду возглавил испанец Пеп Клотет.

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