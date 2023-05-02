Клопп объяснил, почему отпраздновал победный гол «Ливерпуля» перед лицом арбитра

Юрген Клопп объяснил, почему отпраздновал победный гол «Ливерпуля» в матче 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3) перед лицом резервного арбитра Пола Тирни.
- Решающий гол на 95-й минуте забил Диогу Жота.
- Клопп травмировался, празднуя гол.
- Он схватился за заднюю поверхность бедра.
«Всe это вообще не должно было происходить. Это случилось из-за эмоций, из-за гнева, который никогда не приводит ни к чему хорошему. Вот почему я отпраздновал так, как отпраздновал. Был эпизод с фолом на Салахе, который произошeл перед моими глазами. Затем ещe один штрафной Ришарлисона и гол.
Через минуту мы забили, и в такие моменты вы должны быть счастливы, но я был немного зол. Я не сказал ничего плохого. Кричал: «Без тебя, без тебя!», что на самом деле не имело никакого смысла.
Ко мне подошeл Пол Тирни, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал жeлтую карточку. Он сказал мне: «Для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она жeлтая».
Он показал жeлтую карточку и улыбнулся мне в лицо. И я такой: «Красная карточка за что?!», и стоял там», – приводит слова Клоппа Goal.
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