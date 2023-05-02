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    • Клопп объяснил, почему отпраздновал победный гол «Ливерпуля» перед лицом арбитра

    Клопп объяснил, почему отпраздновал победный гол «Ливерпуля» перед лицом арбитра

    Юрген Клопп объяснил, почему отпраздновал победный гол «Ливерпуля» в матче 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3) перед лицом резервного арбитра Пола Тирни.

    «Всe это вообще не должно было происходить. Это случилось из-за эмоций, из-за гнева, который никогда не приводит ни к чему хорошему. Вот почему я отпраздновал так, как отпраздновал. Был эпизод с фолом на Салахе, который произошeл перед моими глазами. Затем ещe один штрафной Ришарлисона и гол.

    Через минуту мы забили, и в такие моменты вы должны быть счастливы, но я был немного зол. Я не сказал ничего плохого. Кричал: «Без тебя, без тебя!», что на самом деле не имело никакого смысла.

    Ко мне подошeл Пол Тирни, и я вообще не ожидал красной карточки. Ожидал жeлтую карточку. Он сказал мне: «Для меня это красная карточка, но благодаря арбитру Джону Бруксу она жeлтая».

    Он показал жeлтую карточку и улыбнулся мне в лицо. И я такой: «Красная карточка за что?!», и стоял там», – приводит слова Клоппа Goal.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.05.2023 19:56
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2192

      Bozigit 2 мая, 20:59

      Классный пример)))

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