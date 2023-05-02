В ЦСКА отреагировали на смерть Малосолова

ЦСКА опубликовал заявление в связи со смертью Андрея Малосолова.
«Вчера в возрасте 50 лет ушел из жизни известный журналист, преданный болельщик ПФК ЦСКА Андрей Малосолов. У него остались жена и двое детей.
Это большая утрата для всего армейского фанатского движения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», – говорится в публикации.
- Предположительно, у Малосолова оторвался тромб.
- С 2005 по 2010-й год он возглавлял пресс-службу РФС.
- В 2007 году Малосолов совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.
Источник: телеграм-канал ЦСКА