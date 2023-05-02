В ЦСКА отреагировали на смерть Малосолова

ЦСКА опубликовал заявление в связи со смертью Андрея Малосолова.

«Вчера в возрасте 50 лет ушел из жизни известный журналист, преданный болельщик ПФК ЦСКА Андрей Малосолов. У него остались жена и двое детей.

Это большая утрата для всего армейского фанатского движения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», – говорится в публикации.