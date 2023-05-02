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    В ЦСКА отреагировали на смерть Малосолова

    ЦСКА опубликовал заявление в связи со смертью Андрея Малосолова.

    «Вчера в возрасте 50 лет ушел из жизни известный журналист, преданный болельщик ПФК ЦСКА Андрей Малосолов. У него остались жена и двое детей.

    Это большая утрата для всего армейского фанатского движения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», – говорится в публикации.

    • Предположительно, у Малосолова оторвался тромб.
    • С 2005 по 2010-й год он возглавлял пресс-службу РФС.
    • В 2007 году Малосолов совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    02.05.2023 13:15
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