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    Ежов рассказал, каким был Соболев десять лет назад

    Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, как в детстве играл в футбол с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

    – В «Чертаново» играл наш общий с Сашей Соболевым друг – Артем Филиппов. Лет десять назад мы с ним пошли играть в футбол в манеже. И там был Соболев. Мы тогда друг друга еще даже не знали. И не могли предположить, что добьемся с ним того, чего добились.

    Больше с Соболевым особо не пересекался. Это, пожалуй, моя единственная история, связанная с ним. Мне кажется, даже он этого уже не помнит.

    – Вы же еще в сборной поиграли.

    – Ну как играли? Мельком. Я же один раз в сборной всего был.

    – Где интереснее было с ним – тогда в детстве или уже в сборной?

    – В детстве всегда интереснее. Другие эмоции, другие ощущения. Со сборной это даже не сравнится.

    – Он был таким же, как теперь?

    – Да, абсолютно такой же.

    – Нырял?

    – Ха! Не-не, мы тогда играли без фолов. Все было по-доброму, аккуратненько, нежненько.

    • У Соболева в этом сезоне 29 матчей, 14 голов и 9 ассистов.
    • Игрок в «Спартаке» с 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    02.05.2023 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1035

      Krics 2 мая, 16:39

      "Одни видят в луже грязь,другие отражение звезд",ихмо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 2 мая, 14:28

      Он тогда ещё явно был с плавниками и хвостом, как у дельфина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 2 мая, 13:56

      "Каким ты был, таким ты и остался ... " ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Persona_non_Grata 2 мая, 14:37

      Говном.
      :)))

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