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Ежов рассказал, каким был Соболев десять лет назад

2 мая 2023, 12:13
2

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, как в детстве играл в футбол с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

– В «Чертаново» играл наш общий с Сашей Соболевым друг – Артем Филиппов. Лет десять назад мы с ним пошли играть в футбол в манеже. И там был Соболев. Мы тогда друг друга еще даже не знали. И не могли предположить, что добьемся с ним того, чего добились.

Больше с Соболевым особо не пересекался. Это, пожалуй, моя единственная история, связанная с ним. Мне кажется, даже он этого уже не помнит.

– Вы же еще в сборной поиграли.

– Ну как играли? Мельком. Я же один раз в сборной всего был.

– Где интереснее было с ним – тогда в детстве или уже в сборной?

– В детстве всегда интереснее. Другие эмоции, другие ощущения. Со сборной это даже не сравнится.

– Он был таким же, как теперь?

– Да, абсолютно такой же.

– Нырял?

– Ха! Не-не, мы тогда играли без фолов. Все было по-доброму, аккуратненько, нежненько.

  • У Соболева в этом сезоне 29 матчей, 14 голов и 9 ассистов.
  • Игрок в «Спартаке» с 2020 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (2)
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Persona_non_Grata
1683024977
"Каким ты был, таким ты и остался ... " ))
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Krics
1683034785
"Одни видят в луже грязь,другие отражение звезд",ихмо.
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