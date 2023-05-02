Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Странное поведение Тухеля: снял шорты с Мане прямо на тренировке

    Странное поведение Тухеля: снял шорты с Мане прямо на тренировке

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель пошутил над нападающим Садио Мане на тренировке.

    Во время занятия тренер подкрался к 31-летнему сенегальцу со спины и стянул с него шорты.

    Тухель не в первый раз демонстрирует странное поведение на тренировке «Баварии». Ранее тренер на глазах генерального директора клуба Оливера Кана попытался коленом сломать стойку.

    • «Бавария» потеряла лидерство в Бундеслиге, а также вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
    • При Тухеле команда выиграла только 3 из 8 матчей.

    Новости по теме
    Тухель пытался коленом сломать стойку на тренировке «Баварии» 4
    Тухель хочет купить в «Баварию» хавбека «МЮ» 1
    «Бавария» поставила ультиматум Тухелю: тренера могут уволить уже в мае 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2023 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3525

      FRZZ 2 мая, 15:44

      Каждый сходит с ума по своему...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1765

      Fialet 2 мая, 14:21

      Гомосякские нравы гейропейцев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA 2 мая, 13:45

      Бавария потеряла лидерство? Вроде после Ничьей Боруссии и победы Бавария они снова топ 1 и на очко выше ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 