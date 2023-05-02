Странное поведение Тухеля: снял шорты с Мане прямо на тренировке

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель пошутил над нападающим Садио Мане на тренировке.
Во время занятия тренер подкрался к 31-летнему сенегальцу со спины и стянул с него шорты.
Тухель не в первый раз демонстрирует странное поведение на тренировке «Баварии». Ранее тренер на глазах генерального директора клуба Оливера Кана попытался коленом сломать стойку.
- «Бавария» потеряла лидерство в Бундеслиге, а также вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
- При Тухеле команда выиграла только 3 из 8 матчей.
Источник: «Бомбардир»