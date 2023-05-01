«Абсолютная конфиденциальность»: Роналду запретил домашнему персоналу разглашать о нем информацию в течение 70 лет после смерти

Да сразу как фараон с собой всех в "пирамиду"...
Криштиану Роналду подписал договор о неразглашении со своим домашним персоналом.
Как пишет Sportskeeda со ссылкой на Der Spiegel, соглашение будет действовать при жизни португальца и в течение 70 лет после его смерти.
38-летний футболист настаивает на абсолютной конфиденциальности. При чем эти ограничения коснутся в том числе его пятерых детей и биологической матери старшего сына.
- Роналду с 2016 года состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес.
- У них 2 общих детей, а 3 предыдущих нападающему родили суррогатные матери.
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