«Абсолютная конфиденциальность»: Роналду запретил домашнему персоналу разглашать о нем информацию в течение 70 лет после смерти

Криштиану Роналду подписал договор о неразглашении со своим домашним персоналом.

Как пишет Sportskeeda со ссылкой на Der Spiegel, соглашение будет действовать при жизни португальца и в течение 70 лет после его смерти.

38-летний футболист настаивает на абсолютной конфиденциальности. При чем эти ограничения коснутся в том числе его пятерых детей и биологической матери старшего сына.

Роналду с 2016 года состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес.

У них 2 общих детей, а 3 предыдущих нападающему родили суррогатные матери.

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