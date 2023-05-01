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    • «Абсолютная конфиденциальность»: Роналду запретил домашнему персоналу разглашать о нем информацию в течение 70 лет после смерти

    «Абсолютная конфиденциальность»: Роналду запретил домашнему персоналу разглашать о нем информацию в течение 70 лет после смерти

    Криштиану Роналду подписал договор о неразглашении со своим домашним персоналом.

    Как пишет Sportskeeda со ссылкой на Der Spiegel, соглашение будет действовать при жизни португальца и в течение 70 лет после его смерти.

    38-летний футболист настаивает на абсолютной конфиденциальности. При чем эти ограничения коснутся в том числе его пятерых детей и биологической матери старшего сына.

    • Роналду с 2016 года состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес.
    • У них 2 общих детей, а 3 предыдущих нападающему родили суррогатные матери.

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    Источник: Sportskeeda

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    01.05.2023 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 12:06

      Да сразу как фараон с собой всех в "пирамиду"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2143

      jek718875 2 мая, 07:27

      Причёсанный совсем чмякнулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Bez Imeni 2 мая, 01:34

      А что так можно?

      0
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