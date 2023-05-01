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  • «Наполи» и «Зенит» поборются за игрока ЦСКА: клуб не хочет принимать его условия по зарплате

«Наполи» и «Зенит» поборются за игрока ЦСКА: клуб не хочет принимать его условия по зарплате

1 мая 2023, 15:26
20

Защитник Игорь Дивеев может покинуть ЦСКА по окончании сезона, сообщает Sport24.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет сделать ставку на защитника Илью Агапова. Тренера также беспокоит травматичность Дивеева.

Дивеев и ЦСКА вряд ли смогут договориться о продлении контракта. Футболист хочет зарабатывать больше 2 миллионов евро в год по новому контракту, однако ЦСКА готов поднять зарплату только до 1,8 миллиона.

ЦСКА может продать Дивеева летом или зимой, чтобы не терять деньги. Игроком интересуются итальянские клубы, в том числе «Наполи», а также «Зенит». Сам Дивеев планирует уехать из России, чтобы играть в еврокубках.

  • В этом сезоне РПЛ Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
  • Контракт футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Наполи Дивеев Игорь
Комментарии (20)
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Skull_Boy
1682944854
ЗП 2 млн за что, если только за постоянные привозы
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lek!
1682945308
Это Наполи из Гондураса ?
Ответить
BarStep
1682946848
Вот это я понимаю! Работа агента бесценна (проси больше - получишь то что хотел)
Ответить
Таврида
1682947382
Дивеева продать, Мойзеса выкупить.
Ответить
Александр.Т.
1682948782
Ну в Наполи он точно не перейдёт
Ответить
alefreddy
1682950784
ну Зина и 4 ляма дать может
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Napaleon Banapart
1682958912
Ииииигорь... Ииииииигоорь.
Ответить
BRO_football
1682961471
Пусть Дивеев сначала играть научится нормально, а уж потом повышение зарплаты просит. Одни привозы и дыра в обороне. Это явно не стоит 2 млн евро в год. Наполи такой клоун уж явно не нужен, да и проблематично сейчас футболистов в Европу продавать. Скорее Зенит купит.
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Mikki -Spb
1683218379
Это игрок не уровня Зенита, тем более.. ржу не могу, извините.. Наполи!!! за такие деньги, это дно!! Так он ещё и хрустальный, на шаре постоянно)))
Ответить
raritet
1683302781
Не понял ,что кто-то увидел уникального в защитнике ЦСКА. Да , неплохой защитник. А Наполи то он к чему? При хрустальности Дивеева и интенсивности европейского футбола , его там и на 2-3 месяца не хватит.
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