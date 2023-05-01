«Наполи» и «Зенит» поборются за игрока ЦСКА: клуб не хочет принимать его условия по зарплате

Защитник Игорь Дивеев может покинуть ЦСКА по окончании сезона, сообщает Sport24.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет сделать ставку на защитника Илью Агапова. Тренера также беспокоит травматичность Дивеева.

Дивеев и ЦСКА вряд ли смогут договориться о продлении контракта. Футболист хочет зарабатывать больше 2 миллионов евро в год по новому контракту, однако ЦСКА готов поднять зарплату только до 1,8 миллиона.

ЦСКА может продать Дивеева летом или зимой, чтобы не терять деньги. Игроком интересуются итальянские клубы, в том числе «Наполи», а также «Зенит». Сам Дивеев планирует уехать из России, чтобы играть в еврокубках.

В этом сезоне РПЛ Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Контракт футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году.

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