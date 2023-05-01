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    • «Наполи» и «Зенит» поборются за игрока ЦСКА: клуб не хочет принимать его условия по зарплате

    «Наполи» и «Зенит» поборются за игрока ЦСКА: клуб не хочет принимать его условия по зарплате

    Защитник Игорь Дивеев может покинуть ЦСКА по окончании сезона, сообщает Sport24.

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов хочет сделать ставку на защитника Илью Агапова. Тренера также беспокоит травматичность Дивеева.

    Дивеев и ЦСКА вряд ли смогут договориться о продлении контракта. Футболист хочет зарабатывать больше 2 миллионов евро в год по новому контракту, однако ЦСКА готов поднять зарплату только до 1,8 миллиона.

    ЦСКА может продать Дивеева летом или зимой, чтобы не терять деньги. Игроком интересуются итальянские клубы, в том числе «Наполи», а также «Зенит». Сам Дивеев планирует уехать из России, чтобы играть в еврокубках.

    • В этом сезоне РПЛ Дивеев забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
    • Контракт футболиста с ЦСКА истекает в 2024 году.

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    Источник: Sport24

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    01.05.2023 15:26
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12191

      BRO_football 1 мая, 20:17

      Пусть Дивеев сначала играть научится нормально, а уж потом повышение зарплаты просит. Одни привозы и дыра в обороне. Это явно не стоит 2 млн евро в год.
      Наполи такой клоун уж явно не нужен, да и проблематично сейчас футболистов в Европу продавать. Скорее Зенит купит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Napaleon Banapart 1 мая, 19:35

      Ииииигорь... Ииииииигоорь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2450

      alefreddy 1 мая, 17:19

      ну Зина и 4 ляма дать может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +706

      bratskij 1 мая, 17:10

      Пускай валит также как и Хонда охриневший, все равно в последнее время от него толку мало, два мяча в двух матчах и все его вина.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3525

      FRZZ 1 мая, 16:50

      Дивеев просто охренел... 1,8 миллионов тоже много для него, он не стоит этих денег. Это агентская утка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3432

      AZ > FRZZ 1 мая, 19:43

      180.000 рублей ему зарплату максимум

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1952

      lek! > AZ 2 мая, 09:46

      За свое очко ТЫ много просишь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 1 мая, 16:46

      Ну в Наполи он точно не перейдёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12625

      Вомбат 1 мая, 16:35

      Агентские игры. Источник - сотрудник омерзительного Чемпионата. Наполи придумано потому, что там есть игрок, недавно выступавшй в РПЛ. Почему не Торино, где тоже есть такой игрок? Потому что там нет таких зарплат, какие хотят Дивеев и его агент. Ну а Зенит в этой утке возник очевидным путем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида 1 мая, 16:23

      Дивеева продать, Мойзеса выкупить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid 1 мая, 16:19

      можно не надо его в зенит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7972

      BarStep 1 мая, 16:14

      Вот это я понимаю!
      Работа агента бесценна (проси больше - получишь то что хотел)

      1
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