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  • «Лишний раз убеждаемся в этом»: Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

«Лишний раз убеждаемся в этом»: Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

1 мая 2023, 09:41
3

Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России прямо сейчас.

– Малком сделал покер «Крыльям Советов», а ранее он заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов. Это заготовка на его уход из «Зенита»?

– Это не заготовка, лишний раз убеждаемся, что он лучший футболист в России. Поэтому, цена его вырастет, уже выросла, наверное.

Если захочет уйти, то «Зенит» попросит хорошую сумму за него.

– Может ли «Зенит» себя так вести?

- А почему нет? Если хорошие деньги предложат. Ну да, отдадут, но потом ведь могут взять несколько таких молодых бразильцев.

  • Малком – лучший бомбардир сезона в РПЛ (22 гола).
  • Всего в этом сезоне натурализованный бразилец забил 25 мячей и сделал 9 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

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Источник: Vprognoze.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Axe111
1682924670
Пфф да кому он нужен в нормальных чемпионатах
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SLADE2019
1682926310
Здесь, Александр я с тобой поспорю. С чего это вдруг цена Малкома вырастет? За покер КС? Спорно, как минимум. А по настоящему, смешно. Скорее всего в его контракте прописано условие, что если условный ПСЖ захочет его купить, то Зенит особо рыпаться не будет.
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trhrj54
1682936676
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