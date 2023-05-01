«Лишний раз убеждаемся в этом»: Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России прямо сейчас.

– Малком сделал покер «Крыльям Советов», а ранее он заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов. Это заготовка на его уход из «Зенита»?

– Это не заготовка, лишний раз убеждаемся, что он лучший футболист в России. Поэтому, цена его вырастет, уже выросла, наверное.

Если захочет уйти, то «Зенит» попросит хорошую сумму за него.

– Может ли «Зенит» себя так вести?

- А почему нет? Если хорошие деньги предложат. Ну да, отдадут, но потом ведь могут взять несколько таких молодых бразильцев.