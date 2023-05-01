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    • «Лишний раз убеждаемся в этом»: Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

    «Лишний раз убеждаемся в этом»: Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ

    Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России прямо сейчас.

    – Малком сделал покер «Крыльям Советов», а ранее он заявлял, что хочет играть в Лиге чемпионов. Это заготовка на его уход из «Зенита»?

    – Это не заготовка, лишний раз убеждаемся, что он лучший футболист в России. Поэтому, цена его вырастет, уже выросла, наверное.

    Если захочет уйти, то «Зенит» попросит хорошую сумму за него.

    – Может ли «Зенит» себя так вести?

    - А почему нет? Если хорошие деньги предложат. Ну да, отдадут, но потом ведь могут взять несколько таких молодых бразильцев.

    • Малком – лучший бомбардир сезона в РПЛ (22 гола).
    • Всего в этом сезоне натурализованный бразилец забил 25 мячей и сделал 9 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    01.05.2023 09:41
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 1 мая, 15:29

      Не меньше чем за 60 отдавать!

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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 1 мая, 11:24

      Ну надо быть честными, Малком хорош в чемпионате, что будет в другом чемпионате не известно, у нас хороши были и Влашич и Миранчук, а там ну не тянут они в хороших клубах, даже Головин и тот слабоват, так что если не глуп, то будет играть в нашем чемпионате и забивать столько сколько хочет

      3
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 > Suvorov51 1 мая, 12:05

      По большому счету, мало ли, как у отдельного футболиста в разных чемпионатах получается. Вон Хвича никаких выдающихся результатов у нас не показывал.

      1
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > SLADE2019 1 мая, 15:29

      Клуб, так себе, вот и всё.

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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 1 мая, 10:53

      Сомневаюсь , что наш чемпионат кроме Китая и Индии кто-то смотрит, но личная статистика и статус лучшего голеадора не помешают.
      Если ,после 4-х лет в России ,удастся выручить хотя бы деньги потраченные при покупке, уже неплохо.

      0
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      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 > Алексей З 1 мая, 12:03

      Безусловно, было бы не то что неплохо, а даже замечательно. Другое дело, что объективную информацию, нам простым болельщикам можно по этому вопросу и не получить.

      0
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Алексей З 1 мая, 13:37

      Ты лучше думай, как вы нам медали принесете!?
      Я, вообще, не помню ни одного маломальски нормального трансфера из СпартаГа.
      Позорная команда!
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 мая, 13:50

      Медали в следующем туре ? Ваши надежды на это накроются 6 мая !))

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      ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 мая, 15:21

      Да мы вас опозорим, ОПЯТЬ!
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 мая, 15:45

      Как сыграют не знаю... А вот себя бы ты поменьше позорил своими высказываниями !!!

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      ...
      Рейтинг: +14557

      Алексей З > Питерский князь 1 мая, 15:56

      Животное, ты свою порцию помоев отрабатываешь?
      Парашник , ты бы уж пасть свою прикрыл и не влезай со своими помоями в разговор приличных людей.
      Иди на место , под лавку или туалет , ХЗ где тебе превычние.

      1
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Алексей З 1 мая, 20:28

      Это тебя так мама научила разговаривать?
      :)))
      Фасовщицей говна работает?

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      ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 мая, 20:30

      Завязывай с фуфыриками!
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 мая, 20:32

      А ты слезь с него )))

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      ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 мая, 20:41

      Слушай, ни разу не видел фуфыриковый бухач.
      Как оно?
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 мая, 20:45

      Слушая, я слышал что так пытают, а ты кайфуешь ! Жесть ! )))

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      ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 мая, 20:51

      Значит, ты мазахист.
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 мая, 20:57

      Ну да - ты кайфуешь, а я мазохист ... Плохой ты кот - глупый ((( У меня кошка на порядок интеллектом выше тебя )))

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      ...
      Рейтинг: +5042

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 мая, 21:01

      Я тебе уже написал, завязывай с фуфыриками и с кошками перестанешь говорить!
      :)))

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    • ...
      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 1 мая, 10:31

      Здесь, Александр я с тобой поспорю. С чего это вдруг цена Малкома вырастет? За покер КС? Спорно, как минимум. А по настоящему, смешно. Скорее всего в его контракте прописано условие, что если условный ПСЖ захочет его купить, то Зенит особо рыпаться не будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3612

      Axe111 1 мая, 10:04

      Пфф да кому он нужен в нормальных чемпионатах

      2
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