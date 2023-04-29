Абаскаль прокомментировал ничью с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Нельзя было проигрывать в такой ситуации в таком матче. Мы заслуживали больше, чем соперники. Мы не тянули время. Нам забили гол с 25 метров. Кто бьет – тот забивает. Если бы мы сегодня проиграли – это было бы нечестно. Справедливость в этом матче восторжествовала. И наши старания были вознаграждены.

Важно отметить, что «Ростов» прессингует выше всех в чемпионате. При их прессинге даже не могу сказать, сколько у нас было моментов, чтобы выводить игру один на один с вратарем. Где-то, конечно, не везло. Ребята старались. Но где-то была спешка.

В очередной раз мы показали характер. Команда не сдавалась, шли до конца, до последней минуты. Хочу их поздравить. И отметить замены. Ребята очень быстро вошли в игру», – сказал Абаскаль.