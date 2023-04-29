Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» над «Аль-Раедом»: он забил впервые за четыре матча

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях, посвященный разгромной победе над «Аль-Раедом» (4:0) в чемпионате Саудовской Аравии.

«Классная победа. Парни – молодцы. Отдельная благодарность нашим болельщикам, они как всегда были невероятны», – написал 38-летний португалец.