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    • Депутат Терюшков рассказал, в чем польза от возвращения пива на стадионы

    Депутат Терюшков рассказал, в чем польза от возвращения пива на стадионы

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков ответил, нужно ли разрешить продажу пива на спортивных аренах.

    «РПЛ, КХЛ, Единая Лига ВТБ – это все лиги, организующие профессиональные спортивные соревнования. Их основная цель заключена в получение дохода, эта норма отражена в нашем профильном законе.

    По сути профессиональные соревнования – это шоу, где зритель должен получать качественный продукт. Это качество заключается в хорошей телевизионной картинке, качественной игре команд, цивилизованных условиях для зрителей на стадионе, начиная от безопасности, заканчивая различными шоу-программами и сервисом, где можно поесть, выпить чашку чая и при желании кружку пива.

    Большого дохода от продажи пива для клубов вряд ли придется ждать. Интереснее получить производителей пенного напитка как партнеров Лиги или команд-участниц. Причем партнерство должно в этом случае заключаться не в рекламе напитка, а в продвижении бренда.

    В этом случае профессиональные лиги получат дополнительный доход, который будет распределен между клубами. На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов.

    Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта», – сказал Терюшков.

    • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +37

      Пингвины Антарктиды 2 часа назад

      Футбол смотрит молодёжь, а значит для укрепления народного здоровья лучше рекламировать черноголовку, минеральную воду, Добра колу.

      1
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      Рейтинг: +37

      Пингвины Антарктиды 2 часа назад

      Долой спиртное, включая пиво, со стадионов России, футбол и спорт несовместимы с алкоголем. Главное, чтобы команды показывали игру классную.

      1
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      Рейтинг: +14470

      Skull_Boy 2 часа назад

      Станет больше быдлоты и алкашни

      1
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      Рейтинг: +19640

      Cleaner 2 часа назад

      Польза от возвращения пива на стадионы будет только для КАРМАНОВ вот таких вот ЛОББИРУЮЩИХ интересы пивных компаний депутатов, как Терюшков...(((

      1
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      Рейтинг: +10746

      ivany4 2 часа назад

      Терюшков кидается из крайности в крайность.
      Как можно совместить в одной голове такие высказывания.))
      Однако интересует одна подробность сказанная Терюшковым - .... На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов. Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта. Т.е. если пустить пиво на стадионы, клубы будут получать определенный доход, то на сумму этого дохода можно клуб лишить финансирования из госбюджета. Однако!!!
      А еще говорят что государство не влияет на клубы. Получается результат встречи команд можно планировать, скажем на заседании правительства утверждая сумму выделяемой "поддержки".)))

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      Рейтинг: +18679

      ilichkadr 2 часа назад

      "Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта"?
      Интересно, каким образом это сделать? Не успеешь и КУ сказать. как их украдут.

      "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов" (В.И.Ленин).

      1
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      Рейтинг: +324

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 1 час назад

      разыскивать интересы тех или иных классов" (В.И.Ленин).======
      И тогда было и щас есть--" интересы тех или иных политиков- манипуляторов, преследующих свои цели"

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      Рейтинг: +4574

      fakeid 3 часа назад

      "Большого дохода от продажи пива для клубов вряд ли придется ждать."

      так как конкретные цифры называл только федун, примем его слова за истину. а он прямо сказал, что спартак ежегодно недополучает миллиард рублей из-за отсутствия пива на стадионе. без понятия, как он расчёты производил, т.к. у меня получилось в 10 раз меньше, но всё равно дофига.

      если 0,5 будет стоить 200р, клуб чистыми заберёт 150р × 15 тыщ болел, которые купят 2 стакана (не все же пьют) = 4,5 ляма с одной игры. сколько игр на открывашке в году? ну пусть 23. умножаем на 4,5 ляма = 103 ляма в год. ну пусть я ошибаюсь, и пива продадут в 2 раза больше. всё равно миллиард не получается. а вот дофига получается, как ни крути.

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      Рейтинг: +4574

      fakeid > fakeid 2 часа назад

      если посещаемость будет как ~в 2019, 30-35 тыщ зрителей, и в основном мужики, каждый из которых не обойдётся двумя стаканами пива - то да, миллиард реален. если каждый болельщик будет тратить 1 тыщу на пиво - то 30 лямов с одной игры можно запросто рубить.

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      Рейтинг: +3016

      Play > fakeid 2 часа назад

      Да я думаю, даже дороже 200р будут пивом барыжить. Но даже так, сейчас посещаемость средняя 5К человек, далеко не все пьют, и далеко не все из тех, кто пьют, будут покупать пиво на стадионе по 300-400 рублей за стакан, можно и до матча в окрестных пивняках набраться по 100р. Даже если взять максимальный ценник 400р за пиво, и даже если допустить, что это поднимет посещаемость в среднем до 10К, плюс к пиву человек возьмёт что-нибудь на зубок, тоже прибавка к кассе. Я сомневаюсь, что это даст больше 50МЛН каждому клубу за сезон. Провинциальным так и ещё меньше, про Ахмат вообще молчу.

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      Рейтинг: +2442

      моэм 3 часа назад

      Похоже на предвыборную речь ....загодя пиарится .

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      Рейтинг: +17488

      Garrincha58 3 часа назад

      лучше уж водку больше вам навару будет

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