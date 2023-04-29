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  • Депутат Терюшков рассказал, в чем польза от возвращения пива на стадионы

Депутат Терюшков рассказал, в чем польза от возвращения пива на стадионы

29 апреля 2023, 09:33
8

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков ответил, нужно ли разрешить продажу пива на спортивных аренах.

«РПЛ, КХЛ, Единая Лига ВТБ – это все лиги, организующие профессиональные спортивные соревнования. Их основная цель заключена в получение дохода, эта норма отражена в нашем профильном законе.

По сути профессиональные соревнования – это шоу, где зритель должен получать качественный продукт. Это качество заключается в хорошей телевизионной картинке, качественной игре команд, цивилизованных условиях для зрителей на стадионе, начиная от безопасности, заканчивая различными шоу-программами и сервисом, где можно поесть, выпить чашку чая и при желании кружку пива.

Большого дохода от продажи пива для клубов вряд ли придется ждать. Интереснее получить производителей пенного напитка как партнеров Лиги или команд-участниц. Причем партнерство должно в этом случае заключаться не в рекламе напитка, а в продвижении бренда.

В этом случае профессиональные лиги получат дополнительный доход, который будет распределен между клубами. На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов.

Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта», – сказал Терюшков.

  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Терюшков Роман
Комментарии (8)
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Garrincha58
1682751350
лучше уж водку больше вам навару будет
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моэм
1682751463
Похоже на предвыборную речь ....загодя пиарится .
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ilichkadr
1682755048
"Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта"? Интересно, каким образом это сделать? Не успеешь и КУ сказать. как их украдут. "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов" (В.И.Ленин).
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ivany4
1682755086
Терюшков кидается из крайности в крайность. Как можно совместить в одной голове такие высказывания.)) Однако интересует одна подробность сказанная Терюшковым - .... На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов. Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта. Т.е. если пустить пиво на стадионы, клубы будут получать определенный доход, то на сумму этого дохода можно клуб лишить финансирования из госбюджета. Однако!!! А еще говорят что государство не влияет на клубы. Получается результат встречи команд можно планировать, скажем на заседании правительства утверждая сумму выделяемой "поддержки".)))
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Skull_Boy
1682755753
Станет больше быдлоты и алкашни
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Пингвины Антарктиды
1682756393
Долой спиртное, включая пиво, со стадионов России, футбол и спорт несовместимы с алкоголем. Главное, чтобы команды показывали игру классную.
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Пингвины Антарктиды
1682756483
Футбол смотрит молодёжь, а значит для укрепления народного здоровья лучше рекламировать черноголовку, минеральную воду, Добра колу.
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