Депутат Терюшков рассказал, в чем польза от возвращения пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков ответил, нужно ли разрешить продажу пива на спортивных аренах.

«РПЛ, КХЛ, Единая Лига ВТБ – это все лиги, организующие профессиональные спортивные соревнования. Их основная цель заключена в получение дохода, эта норма отражена в нашем профильном законе.

По сути профессиональные соревнования – это шоу, где зритель должен получать качественный продукт. Это качество заключается в хорошей телевизионной картинке, качественной игре команд, цивилизованных условиях для зрителей на стадионе, начиная от безопасности, заканчивая различными шоу-программами и сервисом, где можно поесть, выпить чашку чая и при желании кружку пива.

Большого дохода от продажи пива для клубов вряд ли придется ждать. Интереснее получить производителей пенного напитка как партнеров Лиги или команд-участниц. Причем партнерство должно в этом случае заключаться не в рекламе напитка, а в продвижении бренда.

В этом случае профессиональные лиги получат дополнительный доход, который будет распределен между клубами. На эту сумму можно будет снижать нагрузку на государственное финансирование клубов.

Высвобожденные бюджетные деньги нужно направить на развитие массового и детско-юношеского спорта», – сказал Терюшков.