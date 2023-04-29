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    Йоканович высказался о своем будущем в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемой должности.

    Динамовцы в пятницу проиграли на своем поле «Факелу» (0:2) в матче, приуроченному к 100-летию клуба.

    – Вы готовы к отставке? Что бы вы могли сказать фанатам после поражения в такой день?

    – Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности. У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом.

    Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

    В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты.

    Но я исключительно сконцентрирован на работе. Уже завтра мы проводим тренировки в двух группах. Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе.

    • Йоканович летом сменил Сандро Шварца, ушедшего в «Герту».
    • Серба собираются уволить, если «Динамо» не финиширует в топ-3 РПЛ.
    • Команда отстает от 3-го места на 9 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10746

      ivany4 2 часа назад

      На вопрос о возможной отставке, Йоканович ответил возможностями своей работы в команде.
      Каков вопрос, таков ответ.)))

      0
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      Рейтинг: +1060

      SLADE2019 2 часа назад

      Так ведь у тебя ни качества, ни результата, в том то и дело. Не пошла у тебя работа в Динамо, отдавай себе в этом отчет.

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      Рейтинг: +352

      cska1948 3 часа назад

      О своём будущем в ДМ Йоканович ничего не сказал, т.к. сам этого будущего не знает. Но из интервью видно, что уходить он не хочет.

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