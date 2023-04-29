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Йоканович высказался о своем будущем в «Динамо»

29 апреля 2023, 08:57
3

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемой должности.

Динамовцы в пятницу проиграли на своем поле «Факелу» (0:2) в матче, приуроченному к 100-летию клуба.

– Вы готовы к отставке? Что бы вы могли сказать фанатам после поражения в такой день?

– Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности. У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом.

Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты.

Но я исключительно сконцентрирован на работе. Уже завтра мы проводим тренировки в двух группах. Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе.

  • Йоканович летом сменил Сандро Шварца, ушедшего в «Герту».
  • Серба собираются уволить, если «Динамо» не финиширует в топ-3 РПЛ.
  • Команда отстает от 3-го места на 9 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (3)
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cska1948
1682750796
О своём будущем в ДМ Йоканович ничего не сказал, т.к. сам этого будущего не знает. Но из интервью видно, что уходить он не хочет.
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SLADE2019
1682755266
Так ведь у тебя ни качества, ни результата, в том то и дело. Не пошла у тебя работа в Динамо, отдавай себе в этом отчет.
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ivany4
1682755478
На вопрос о возможной отставке, Йоканович ответил возможностями своей работы в команде. Каков вопрос, таков ответ.)))
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