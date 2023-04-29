Йоканович высказался о своем будущем в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемой должности.

Динамовцы в пятницу проиграли на своем поле «Факелу» (0:2) в матче, приуроченному к 100-летию клуба.

– Вы готовы к отставке? Что бы вы могли сказать фанатам после поражения в такой день?

– Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности. У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом.

Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты.

Но я исключительно сконцентрирован на работе. Уже завтра мы проводим тренировки в двух группах. Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе.