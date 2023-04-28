Гафин назвал условие для отставки Йокановича

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин допустил отставку главного тренера Славиши Йокановича по окончании сезона.

«Считаю, что команда играет ниже своего потенциала. Сложно говорить, насколько, но, по нашему мнению, у нас собраны квалифицированные футболисты. Многие футболисты играют в своих национальных командах. Мы ожидаем от них гораздо большего.

Высока вероятность, что Йоканович покинет «Динамо», если команда не достигнет цели попадания в тройку», – сказал Гафин.